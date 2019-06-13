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Mermer ocağında iş kazası: 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 12:49 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir mermer ocağında paletli iş makinesinin kayadan yuvarlanması sonucunda yaşanan iş kazasında, makinenin altında kalan operatör ağır yaralandı.Olay, ilçeye bağlı Bakış Mahallesi’nde bulunan bir mermer ocağında meydana geldi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir mermer ocağında paletli iş makinesinin kayadan yuvarlanması sonucunda yaşanan iş kazasında, makinenin altında kalan operatör ağır yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Bakış Mahallesi’nde bulunan bir mermer ocağında meydana geldi. Operatörlük yapan 35 yaşındaki Bayram Baz, ocak içerisinde çalıştığı paletli iş makinesi ile birlikte kayalık kesimden kaydı. Tonlarca ağırlıktaki makinenin ezdiği işçinin imdadına mesai arkadaşları koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Baz, acil servisteki ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Baz’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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