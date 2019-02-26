Mermer ocağında iş kazasında öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, mermer ocağında çalışan Ramazan Şekerli (41) iş makinesi ile mermer arasında sıkışarak öldü.

Olay, akşam saatlerinde Kaş Köyünde bulunan özel bir mermer ocağı şantiyesinde meydana geldi.

Şantiye şefi olarak çalışan Ramazan Şekerli, manevra yaparken kendisini fark etmeyen iş makinesi ile mermer kütlesi arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Şekerli, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste doktorların müdahalesine rağmen Şekerli, hayatını kaybetti. Şekerli’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, şantiyede iş makinesini kullanan ismi öğrenilemeyen operatör jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

