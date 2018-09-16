HABER

Mermer ocağında patlama: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 23:21 | Son Güncelleme

Mermer ocağında patlama: 3 yaralı

Adıyaman'ın Sincik ilçesindeki bir mermer ocağında bulunan patlayıcı maddelerin infilak etmesi sonucu 3 işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamdere köyü yakınlarında bulunan mermer ocağındaki patlayıcı maddeler henüz belirlenemeyen bir nedenle infilak etti.

Patlamada işçiler Ahmet Gün (25), Yakup Yaman (28) ve Orhan Gökçe yaralandı.

Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER'Müslüm Gürses bu bağlamayı 8 yıl çaldı''Müslüm Gürses bu bağlamayı 8 yıl çaldı'
Fotoğraflar 4 /// Erdoğan Demirören anısına golf turnuvasıFotoğraflar 4 /// Erdoğan Demirören anısına golf turnuvası
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede aranan terörist Fırat Dağdelen öldürüldüİçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede aranan terörist Fırat Dağdelen öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bir mermer ocağında bulunan patlayıcı maddeler Sincik ilçesine bağlı Çamdere köyü yakınlarındaki mermer ocağı

En Çok Okunan Haberler

MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler

MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
300 bin TL ödülle aranan Sabri Kartal Hakkari Yüksekova'da yakalandı

300 bin TL ödülle aranan Sabri Kartal Hakkari Yüksekova'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede aranan terörist Fırat Dağdelen öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede aranan terörist Fırat Dağdelen öldürüldü

Meteoroloji'den kritik uyarı! Okulların açılacağı gün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den kritik uyarı! Okulların açılacağı gün hava nasıl olacak?

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.