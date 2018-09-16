Mermer ocağında patlama: 3 yaralı

Adıyaman'ın Sincik ilçesindeki bir mermer ocağında bulunan patlayıcı maddelerin infilak etmesi sonucu 3 işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamdere köyü yakınlarında bulunan mermer ocağındaki patlayıcı maddeler henüz belirlenemeyen bir nedenle infilak etti.
Patlamada işçiler Ahmet Gün (25), Yakup Yaman (28) ve Orhan Gökçe yaralandı.
Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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