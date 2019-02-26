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Mermer ocağında şüpheli ölüm

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 18:03 | Son Güncelleme

Adıyaman’da faaliyet gösteren bir mermer ocağında çalıştığı esnada aniden yere yığılan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mermer ocağında şüpheli ölüm

Adıyaman’da faaliyet gösteren bir mermer ocağında çalıştığı esnada aniden yere yığılan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşçinin ölümü şüpheli bulunurken inceleme devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kömür Beldesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağında çalışan Ramazan Şekerli (41) isimli işçi çalıştığı esnada aniden yere yığıldı. İş arkadaşları tarafından fark edilen olay 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Harekete geçen sağlık ekipleri belirtilen bölgeye doğru giderken Ramazan Şekerli ise iş arkadaşları tarafından bir otomobile bindirilerek zaman kaybı olmaması için sağlık ekiplerine doğru götürüldü. Yolda sağlık ekipleri tarafından alınan Ramazan Şekerli, yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Şekerli yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mermer ocağı çalışanı olan Ramazan Şekerli’nin cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan jandarma ekipleri tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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