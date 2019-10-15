HABER

Mermer ocağından yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 11:39 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir mermer ocağında yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti.Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Bedi köyü Gıdakkaya mevkiinde bulunan bir mermer ocağında çalışan Ertuğrul Yıldız (49), ocak içinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı 20 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Mermer ocağından yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Bilecik’te bir mermer ocağında yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Bedi köyü Gıdakkaya mevkiinde bulunan bir mermer ocağında çalışan Ertuğrul Yıldız (49), ocak içinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı 20 metre yükseklikten aşağıya düştü. Ağır yaralı işçi arkadaşları tarafından bir otomobile konularak Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine götürülmek üzere yol çıktı. Yolda ambulansa nakil edilen işçi hastaneye varmadan hayatını kaybetti. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri mermer ocağında geniş çaplı incelemeler yaparken, olay ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan Ertuğrul Yıldız’ın Kütahyalı olduğu cenazesinin memleketinden kalkacağı öğrenildi.

Mermer ocağından yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Mermer ocağından yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyorİçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor
Ali Poyrazoğlu ‘Tak Tak Takıntı’ oyunu ile Trump’taAli Poyrazoğlu ‘Tak Tak Takıntı’ oyunu ile Trump’ta
Antalya’da eğitim uçağı kazasıAntalya’da eğitim uçağı kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.