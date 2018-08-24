HABER

Mermer ocaklarının kaçırdığı flamingolar geri döndü (Tekrar)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 10:43 | Son Güncelleme

BURDUR'da etrafındaki mermer ocakları nedeniyle hızla kirlenen ve tehlike altında olan Yarışlı Gölü'ne son iki yıldır uğramayan flamingolar, geri döndü.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- BURDUR'da etrafındaki mermer ocakları nedeniyle hızla kirlenen ve tehlike altında olan Yarışlı Gölü'ne son iki yıldır uğramayan flamingolar, geri döndü. Acıgöl'ün kuraklık nedeniyle kurumasıyla bu yıl tekrar Yarışlı Gölü'ne gelen flamingolar, muhteşem görüntüler oluşturdu.
Burdur'da Tefenni, Karaman ve Yeşilova ilçelerinde neredeyse bütün dağları saran 50'yi aşkın mermer ocağı, Salda, Yarışlı, Burdur Gölü ve Akgöl gibi birçok gölü uğrak yeri olarak kullanan flamingo, akçabalıkçıl, dikkuyruk gibi çok sayıda göçmen kuş türü için de tehlike oluşturuyor. Her yıl yaz aylarında bir aylığına Yarışlı Gölü'ne gelen flamingolar, son yıllarda mermer tozları nedeniyle kirlenen göl yerine aynı bölgedeki Acıgöl'e gitmeye başladı. Ancak Acıgöl'ün de kuraklık nedeniyle kurumasıyla, flamingolar bu yıl yeniden Yarışlı'ya döndü.
Flamingolar için Antalya, Isparta, Burdur, Denizli gibi çevre illerin yanı sıra, yurt dışından birçok doğasever ve fotoğrafçı bu dönemde bölgeye geziler düzenliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Burdur Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki göle iki yıllık aradan sonra geri gelen flamingolar, muhteşem görüntüler oluşturdu. DKMP Burdur Şube Müdürü Tamer Yılmaz, gruplar halindeki flamingoları görüntüledi. Zengin biyolojik çeşitliliğe sahip, sığ ve suyunun alkalik ve tuzlu olması nedeniyle bu gölü tercih eden flamingolar, yaklaşık bir ay burada konaklıyor.
FLAMİNGOLARIN SON SIĞINAĞI
Flamingo gözlemi için her yıl Yarışlı Gölü'ne gezi düzenleyen Patika Grubu kurucusu ve orman yüksek mühendisi Nusret Yakışıklı, Yarışlı Gölü'nün göçmen kuşlar için olduğu kadar, orada kuluçkaya yatan onlarca yerli kuş için de son sığınak görevini üstlendiğini söyledi. Yarışlı'nın diğer göllerde olmayan özelliğinin sodalı suyu olduğunu belirten Yakışıklı, “Birçok kuş türü ekolojileri gereği sadece sodalı suda yaşayabilir, üreyebilir. Salda ve Burdur gölleri arasında kurutulmaktan kurtulmuş bu göl, narin, kırılgan, yaşayan bir göl. Orman, akarsu ve denizler gibi göllerin de bir ekosistemi var. Göl ekosistemleri sanıldığının aksine çok değerli yaşam ortamlarını içinde barındırır. Yarışlı Gölü bu anlamda kuşların bu uzun göç yolunda soluklanacağı, nefes alacağı, enerjilerini toplayacağı bölgedeki son sığınak. Ancak son yıllarda hızla artan mermer ocakları gölü kirletiyor" diye konuştu.
GÖLÜN GIDA ÜRETİMİ DURUYOR
Flamingoların Afrika'dan Sibirya'ya giderken ve dönerken Anadolu'nun semalarından geçmek, sodalı göllerde konaklamak zorunda olduğunu kaydeden Yakışıklı, “Onlar bizim misafirlerimiz. Yarışlı Gölü iki kaynaktan beslenir. Biri güneyinde bulunan gölün kendi su kaynakları ki; her su kaynağının tepesinde bir mermer ocağı var. İkincisi yağmur suları. Göl bir çanak seklinde ve bu çanakların yanakları mermer ocağıyla dolu olduğundan, bu ocaklardaki mermer tozları yağmurla beraber göle taşınıyor. Bu tozlar sudan ağır olduğu için gölün tabanına çöküyor ve tabanda beton etkisi gösteriyor. Bu nedenle su ile bataklık arasındaki bağ kopuyor. Gölün canlıları, planktonlar, balık, su böcekleri, kurbağalar, algler, su yosunları, mikroskobik canlılar, su sinekleri ölüyor. Çünkü gölün suyu kavanozdaki su gibi oluyor. Ekolojisi bozuluyor. Yani gölün kuşlar için gıda üretimi duruyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBu haline aldanmayın! Gerçek halini gören şok oluyorBu haline aldanmayın! Gerçek halini gören şok oluyor
İğrenç olay! Okulun arkasında köpeğe tecavüz ederken basıldıİğrenç olay! Okulun arkasında köpeğe tecavüz ederken basıldı
Torbacı Nene yakalandı!Torbacı Nene yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otelde korkunç son! Trans kadının saçlarını kazıyıp...

Otelde korkunç son! Trans kadının saçlarını kazıyıp...

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

İğrenç olay! Okulun arkasında köpeğe tecavüz ederken basıldı

İğrenç olay! Okulun arkasında köpeğe tecavüz ederken basıldı

Torbacı Nene yakalandı!

Torbacı Nene yakalandı!

Taksim’de silahlı sesleri!

Taksim’de silahlı sesleri!

Üs bölgelere ve karakollara saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü!

Üs bölgelere ve karakollara saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.