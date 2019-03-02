HABER

Mermerde yeni hedef Latin Amerika

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 10:32 | Son Güncelleme

Mermerde dünyanın en iyi ülkelerinden biri olan Türkiye, geçtiğimiz yılı ihracatta küçük bir düşüşle tamamladı.

Mermerde dünyanın en iyi ülkelerinden biri olan Türkiye, geçtiğimiz yılı ihracatta küçük bir düşüşle tamamladı. Bu sene ise maden fiyatlarındaki artış beklentisine paralel olarak ihracatın da yeniden artışa geçmesi bekleniyor.
Mermer sektöründeki son durumu değerlendiren Mamet Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selçuk Çevik, Türkiye’nin yeni pazarlara yönelmesi gerektiğini belirterek, özellikle Panama’yı üs haline getirip buradan bütün Latin Amerika ülkelerine ulaşılabileceğini söyledi.
2017 yılında 2,05 milyar dolar olan mermer ihracatı geçtiğimiz yıl küçük bir düşüşle 1,91 milyar dolara gerilediğini söyleyen Çevik, en çok ihracat yapılan ilk üç ülkenin ise 2017’de olduğu gibi yine Çin, ABD ve Suudi Arabistan olduğunu söyledi. Çin’e ihracatın 2018 yılında kendi iç pazarında yaşadığı sıkıntılar ve diğer ülkelerle olan gümrük problemleri nedeniyle 945,7 milyon dolardan 773,8 milyon dolara gerilediğini kaydeden Selçuk, buna karşın ABD’ye ihracatın 294,4 milyon dolardan 299 milyon dolara, Suudi Arabistan’a ihracatın ise 104,6 milyon dolardan 105,9 milyon dolara yükseldiğini ifade etti. Selçuk, "Bu yıl genel olarak fiyatların yükseleceğini öngörüyoruz. Yükselen fiyatlarla birlikte Türkiye’nin mermer ihracatı da yükselişe geçecek" dedi.
Panama merkez, hedef Latin Amerika
Mermer ihracatında fiyatların yanında yeni pazarlar bulma konusunun da çok önemli olduğuna işaret eden Selçuk, özellikle Latin Amerika’nın büyük bir potansiyeli olduğunu kaydetti. Türk şirketlerinin Panama’yı üs haline getirerek Latin Amerika ülkelerine ulaşabileceğini belirten Selçuk, "Mermerde en zengin ülke biziz ve elimizde çok önemli bir değer var. Türkiye’de 660 çeşit mermer çıkıyor. Eğer elimizdeki pazarları çeşitlendirebilir ve daha fazla ülkeye gidebilirsek sektörü de çok daha ileriye taşıyabiliriz. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde 35 adet yeni Türk Ticaret Merkezi açılacağını söyledi. Bütün TTM’lerde mermercilerin de olması gerektiğini düşünüyorum. Biz bu TTM’ler ile beraber Latin Amerika ülkelerine pazar oluşturabiliriz. Bunun için İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin (İMİB) yeni pazarlara gitmek üzere sektörün önünü açacağını ve hızlıca çalışmalarda bulunacağına inanıyorum" dedi.
Markalaşma konusunda sıkıntı var
Türk mermerinin çok kaliteli bir mermer olmasına karşın özellikle markalaşma anlamında ciddi sıkıntılar olduğunun altını çizen Çevik, Türk taşı markasını öne çıkarak önce katma değeri yükseltmek gerektiğini vurguladı. Dünyadaki mimarların Türk taşını yeterince tanımadığını belirten Çevik, özellikle İtalya’nın bu konuda çok önemli bir marka olduğunu kaydetti. Çevik, "Halbuki Türk mermeri ABD’deki hemen hemen her evde, birçok lüks konutta ve sanatçıların, sporcuların malikanelerinde kullanılıyor. Ancak bunun bizim mermerimiz olduğunu bilmiyorlar. Mermercilerin, gerekirse bir lobi kurup öncelikli olarak Türk mermeri algısını yükseltmesi ve markalaşması gerekiyor. Tasarım ve inovasyonla dünya mermer pazarına damga vurmalıyız" ifadelerini kullandı.
Mermerde kalite standartı konusunun da çok önemli olduğunu kaydeden Çevik, yurtiçinde Türk mermerine bir standart oluşturulması gerektiğini kaydetti. Standartlar belirlendikten sonra mermeri tek bir marka ile satmak gerektiğinin altını çizen Çevik, böylece markalaşma konusunda da güçlü bir adım atılabileceğini söyledi. Türkiye’nin en önemli mermer yataklarından birinin olduğu Marmara Adası’nın örnek veren Çevik, "Marmara Adası’ndan çıkan mermer dünyada Marmara Mermeri olarak bilinmesine karşın tüm firmalar bunu farklı farklı isimlerle satıyor. Benzer şekilde Burdur bölgesinden çıkan 3 farklı taş da çeşitli isimlerle satılıyor. Bizim her bölgenin mermerini tek marka olarak satarak kaliteyi yükseltme ve markalaşma şansımız var" diye konuştu.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
TEM'de turistlere kaza şokuTEM'de turistlere kaza şoku
Muhtar adayı Taner, 31 Mart'ta 18 yaşında olacakMuhtar adayı Taner, 31 Mart'ta 18 yaşında olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Acun llıcalı'dan flaş karar! Sevilen program geri dönüyor!

Acun llıcalı'dan flaş karar! Sevilen program geri dönüyor!

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Acı olay! Başında 'Ne olur ölme' diye ağladı ama...

Acı olay! Başında 'Ne olur ölme' diye ağladı ama...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yerli uçak müjdesi! Tarih verip, duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yerli uçak müjdesi

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Hakkari'den kahreden şehit haberi

TSK duyurdu! Cumartesi sabahı kahreden haber

Ege'de Kuşadası açıklarında deprem! (AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler)

Ege'de korkutan deprem!

TIR ile özel harekat polislerini taşıyan minibüs çarpıştı: Yaralılar var

Korkunç kaza! Erdoğan'ın konvoyunda görevlilerdi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.