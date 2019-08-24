Mermerden yaptığı şapkaları müzeye hediye edecek

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin ve şapka inkılabının 94. yıl dönümü dolayısıyla mermer parçalarından 2 şapka yapan endüstri ürünleri tasarımcısı, eserleri müzeye hediye edecek.

Kastamonu Valiliğince Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve şapka inkılabının 94. yıl dönümü dolayısıyla Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen karma sergiye, endüstri ürünleri tasarımcısı Banu Leyla Tiryakioğlu yaptığı eserlerle katıldı.

Tiryakioğlu, Atatürk'ün Kastamonu'ya geldiğinde taktığı şapka ile onu karşılayanlar arasında bulunan Hikmet Hanım'ın şapkasını üç boyutlu mermer mozaikten tasarladı.

Tiryakioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergi için İstanbul'dan geldiğini söyledi.

Birkaç ay önce kültür merkezini gezmek için Kastamonu'ya geldiğini anlatan Tiryakioğlu, "8 yıldan beri mozaik, 5 yıldan beri de seramikle uğraşıyorum. İstanbul'dan Şapka Müzesi'ni gezmeye gelmiştik. Müze müdürümüz İlknur Hanım ile tanıştık. Mozaik çalışmaları yaptığımdan bahsettim. Benden Atatürk'ün şapkasını çalışmamı rica etti." dedi.