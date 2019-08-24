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Mermerden yaptığı şapkaları müzeye hediye edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 11:30 | Son Güncelleme

Endüstri ürünleri tasarımcısı Banu Leyla Tiryakioğlu, 2 bin 300 ve bin 800 parça mermerden yaptığı 2 şapkayı Kastamonu Şapka Müzesi'ne bağışlama kararı aldı

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin ve şapka inkılabının 94. yıl dönümü dolayısıyla mermer parçalarından 2 şapka yapan endüstri ürünleri tasarımcısı, eserleri müzeye hediye edecek.

Kastamonu Valiliğince Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve şapka inkılabının 94. yıl dönümü dolayısıyla Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen karma sergiye, endüstri ürünleri tasarımcısı Banu Leyla Tiryakioğlu yaptığı eserlerle katıldı.

Tiryakioğlu, Atatürk'ün Kastamonu'ya geldiğinde taktığı şapka ile onu karşılayanlar arasında bulunan Hikmet Hanım'ın şapkasını üç boyutlu mermer mozaikten tasarladı.

Tiryakioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergi için İstanbul'dan geldiğini söyledi.

Birkaç ay önce kültür merkezini gezmek için Kastamonu'ya geldiğini anlatan Tiryakioğlu, "8 yıldan beri mozaik, 5 yıldan beri de seramikle uğraşıyorum. İstanbul'dan Şapka Müzesi'ni gezmeye gelmiştik. Müze müdürümüz İlknur Hanım ile tanıştık. Mozaik çalışmaları yaptığımdan bahsettim. Benden Atatürk'ün şapkasını çalışmamı rica etti." dedi.

İstanbul'a döndüğünde çalışmaya başladığını belirten Tiryakioğlu, "Yaklaşık 1,5 ay üzerinde çalıştım. Komple elde şekillendirdim. Atatürk'ün şapkasında Uşak beyazı mermeri kullandım. Mermeri küçük parçalara ayırıp birleştirdim. Ardından cilasını atıp tamamladım. Atatürk'ün şapkası bin 800 parça mermerden oluşuyor. Hikmet Hanım'ın şapkası da 2 bin 300 parça mermerden. Onda da Burdur beji mermeri kullandım. Çok güzel oldular." ifadelerini kulandı.

Tiryakioğlu, serginin ardından şapkaları müzeye vereceğini kaydetti.

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KASTAMONU mermer şapka Şapka Müzesi

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