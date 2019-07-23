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Mermi yutturan arkadaşını öldüren sanığa müebbet istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 10:04 | Son Güncelleme

BURSA’nın Mudanya ilçesinde, kendisini 4 gün boyunca alıkoyarak, cinsel tacizde bulunduğunu iddiasıyla arkadaşı Alican Tongul’u(28) bıçaklayarak öldüren Emirhan P.

Mermi yutturan arkadaşını öldüren sanığa müebbet istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde, kendisini 4 gün boyunca alıkoyarak, cinsel tacizde bulunduğunu iddiasıyla arkadaşı Alican Tongul’u(28) bıçaklayarak öldüren Emirhan P. (17) hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Emirhan P., davanın iddianamesine giren ifadesinde, Alican Tongul'un kendisine mermi yutturduğunu söyledi.
Olay iddiaya göre, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Sokak'taki rezidansta geçen Ocak ayında meydana geldi. Alican Tongul evinde Emirhan P. ile birkaç kız arkadaşını misafir etti. Uyuşturucu kullanan gençlerden Emirhan P., ilerleyen saatlerde kız arkadaşlarını evlerine götürmek istedi. Ancak Alican Tongul, duruma sinirlendi. Kızları gönderdi ancak Emirhan P.'nin evden ayrılmasına izin vermedi. 4 gün evde alıkonulan ve zaman zaman darbedilip, cinsel tacize maruz kalan Emirhan P., Alican Tongul’u 3 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Yakalanan Emirhan P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'CİNSEL TACİZDE BULUNDU'
Mudanya Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Emirhan P., hakkında iddianame hazırlandı. Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede tutuklu sanık Emirhan P.'nin “Alican ile bir arkadaşım aracılığıyla tanıştık. Evine kız arkadaşlarla gittik ve uyuşturucu kullandık. Daha sonra kız arkadaşları arabayla götürmek istedim. Alican engel olup, beni tekrar eve soktu. Kapıyı üzerime kilitleyip, bir saat sonra geldi. Dört gün boyunca zorla tuttu. Odaları kilitledi. Beni çok defa darbetti. Silah tehdidiyle mermi yutturup, cinsel tacizde bulundu. Olay günü, sopayla beni darbettiği sırada masada bulunan bıçağı fark edip aldım. Rastgele salladım. Ardından Alican’ın aracıyla evden uzaklaştım. Hastaneye gittim. Hastanede yapılan kontrolde zorla yutturulduğum mermi ortaya çıktı. Bana neden bunları yaptığını bilmiyorum” ifadeleri yer aldı.
Emirhan P.'nin vücudunda kurşun bulunduğunun raporla tespit edildiği de bildirilen iddianamede sanık hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası talep etti.
Emirhan Paşay, önümüzdeki günlerde Bursa 1.’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
FOTOĞRAFLI

Mermi yutturan arkadaşını öldüren sanığa müebbet istemi

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