’Mermili tehdit’ paylaşımı yapan sanık hakim karşısına çıktı

Sosyal medya hesabından içi mermi dolu kavanoz fotoğrafı paylaşarak CHP ve HDP’lileri tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık hakim karşısına çıktı. Sanık, “Yapacağımdan değil sadece tepkimi göstermek için bunu yaptım” diyerek kendini savundu. Mahkeme, paylaşımda ismi geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında davadan haberdar edilmesi için davetiye çıkardı.

Sosyal medya hesabı üzerinden 3 Mayıs 2020 tarihinde içi mermi dolu kavanoz fotoğrafı paylaşarak CHP ve HDP Genel Merkezi ile tüzel kişiliğini hedef alarak tehdit ettiği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Emin Göç (26), hakim karşısına çıktı. Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Mehmet Emin Göç ve avukatı katıldı.

“Yapacağımdan değil, tepki göstermek için paylaştım”

Duruşmada savunma yapan sanık Göç, “İnternette bulmuş olduğum mermi fotoğraflarını ekleyerek söz konusu paylaşımı kendi hesabım üzerinden yaptım. Ben bunu bir tepki olarak paylaşmıştım. Benim daha önceden adli kaydım da silahım da yoktur. Yapacağımdan değil sadece tepkimi göstermek için bunu yaptım. Hakkımda şikayetten vazgeçme olursa kabul ederim. Eğer mahkemece bana ceza verilecekse hakkımda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesini kabul ediyorum” dedi.

"Basit tehdit’ olarak değerlendirilmeli”

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı Büşra Doğrul Bozcu ise, “Müvekkil internetten aldığı fotoğraf üzerine etiketleme yaparak bu paylaşımı yapmıştır. Bunu uyarı mahiyetinde kaleme almıştır. Korkutma amaçlı yapmamıştır. ‘Korku ve panik oluşturma’ suçundan beraat etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sadece mermi fotoğrafı gönderilmesi ‘silahla tehdit’ suçuna konu edilemez, ‘basit tehdit’ suçunun oluşması değerlendirilmelidir” diye konuştu.