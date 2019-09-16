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Meropı Mıtrou, İstanbul’daki ilk sergisi ’ziyaretçiler’i Beyoğlu’nda açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 09:59 | Son Güncelleme

Unesco’dan ödüllü dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Meropı Mıtrouş İstanbul’daki ilk sergisi ’ziyaretçiler’i Beyoğlu’nda açıyor.İlk ayağı 28 Kasım 2018 tarihinden Hindistan’da bizzat Prens Mr.

Unesco’dan ödüllü dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Meropı Mıtrouş İstanbul’daki ilk sergisi ’ziyaretçiler’i Beyoğlu’nda açıyor.
İlk ayağı 28 Kasım 2018 tarihinden Hindistan’da bizzat Prens Mr. Lakshyaraj Sing Mewar tarafından açılışı yapılan ’Ziyaretçiler’ sergisi 28 Eylül 2019 saat 17.00’de Beyoğlu İFSAK’ta sanatseverlerle buluşuyor. UNESCO ödüllü ve ’Hindistan Kraliyet Düğünü’nü fotoğraflayan sanatçı olarak tanına Yunan sanatçı Meropi Mitrou, bu kez ’sizin için evi tanımlayan şey nedir?’ sorusunun yanıtını arıyor. Dünyanın farklı noktalarından gelerek, yolları Hindistan’da kesişen onlarca farklı insanın kendi ’ev’ini tanımladığı ’Ziyaretçiler’ sergisi, ’yuva’ kavramının insanların ruhundaki özünü sorguluyor.

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