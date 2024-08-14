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  4. Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı! Bu fırsatı yakalamışken kaçırmayın

Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı! Bu fırsatı yakalamışken kaçırmayın

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
14.08.2024 17:10
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Outdoor tutkunlarını sevindirecek harika bir haberle karşınızdayız: kaliteli ve uzun ömürlü ürünleriyle dikkat çeken Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı. Günün Fırsatları kapsamındaki bu indirim şölenini keşfetmek ve ihtiyacınıza uygun ürünlere bütçe dostu fiyatlarla sahip olmak için acele edin.

Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı! Bu fırsatı yakalamışken kaçırmayın

Doğada vakit geçirmeyi sevenlerdenseniz muhtemelen outdoor giyimle aranız iyidir. İşlevsel, fonksiyonel, kaliteli ve dayanıklı outdoor giyim ürünleri açık havada geçirdiğiniz saatleri daha güvenli kılar, konforlu hissetmenizi sağlar. Siz de kaliteli malzemelerden üretilmiş, dayanıklı, rahat ayakkabılar, ceketler veya tişörtler arıyorsanız hem doğayla uyumlu hem de tarz olmanızı sağlayacak outdoor severlerin favori markası Merrell'ın kısa süreliğine indirimdeki ürünlerine bakmadan geçmemelisiniz. İşte sizin için seçtiklerimiz...

1. Çok satanlarda birinci: Merrell SPEED ECO Yürüyüş Ayakkabısı, Kadın

Adsız tasarım - 2024-08-14T162741.289

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün benzerlerine oranlar fiyat açısından çok çok iyi, kalitesi mükemmel kalıbı bir tık büyük yarım numara küçük alınabilir veya ben hallederim diyorsanız asla kaçırmayın."

  • "Çok uzun saatler ayağımda kalmasına rağmen çok rahat."
Ürünü İncele

2. Merrell WATERPRO MAIPO 2 Yürüyüş Ayakkabısı, Erkek

Adsız tasarım - 2024-08-14T162513.255

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rahat kullanışlı ve serin tutan bir ayakkabı. Kalıbı normal olduğu için ayakkabı numaranız ne ise onu alırsanız tam olacaktır. Kampanya döneminde benim bu ürünü fazla fiyata aldığımı tespit ederek aradaki farkı hediye kartı olarak tanımlayan Amazon'a sonsuz teşekkürler. Çok kibar ve hakkaniyetli bir davranış."

  • "Bu modelin eski versiyonunu yıllardır kullanıyorum, denize giriyorum, günlük kullanıyorum, artık eskimeye başladığı için bu modeli aldım. Tuzlu suda kullandıktan hemen yıkarsanız uzun süre sağlam kalabilir. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

3. Merrell FOCUS Dış Giyim, Kadın

Adsız tasarım - 2024-08-14T163353.046

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi. Kumaşı ve kesimi çok güzel."

  • "Mükemmel. Ürün kalitesi yüksek düzeyde bir ceket."
Ürünü İncele

4. Merrell AGILITY PEAK 5 Spor Ayakkabı, Erkek

Adsız tasarım - 2024-08-14T165538.881

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu markayı ilk defa aldım, çok beğendim."

  • "Ayakkabının Mercedes'i."
Ürünü İncele

5. Merrell AGILITY PEAK 5 Spor Ayakkabı, Kadın

Adsız tasarım - 2024-08-14T165751.220

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika bir ayakkabı. Yastıklama çok iyi."

  • "Genelde taraklı ayaklar için çok konforlu olan bir ayakkabı markası ama Amazon ile hem ucuza hemde kısa sürede elimize ulaştı, süper."
Ürünü İncele

6. Merrell SPEED Sweatshirt, Erkek

Adsız tasarım - 2024-08-14T163558.046

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İndirimden aldım, fiyatına göre çok kaliteli ürün."

  • "Kumaşı modeli harika. Bedeni sportif, vücudu hafif sarıyor. Rengi de güzel."
Ürünü İncele

7. Merrell LIFTED Koşu Tayt, Kadın

Adsız tasarım - 2024-08-14T170452.933

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu markaya bir sempatim var. Daha önce aynı serinin uzununu aldı, bel kısmında fermuarlı cep var. Kalitesi güzel. Yanlış hatırlamıyorsam TR üretimiydi. Fiyat performans, tavsiye ederim."

  • "Kumaşı ve duruşunu beğendim. 38 beden aldım diye tereddüt etmiştim ama tam oldu, 167 boy 63 kg."
Ürünü İncele

8. Merrell Train Sweatshirt, Erkek

Adsız tasarım - 2024-08-14T170716.957

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kullanışlı, kaliteli ve harika bir ürün."

  • "Ürün öncelikle çok hafif ve buna rağmen vücudu iyi derecede sarıyor. Trekking yaparken ve bisiklete binerken kullandım ve aşırı memnun kaldım."
Ürünü İncele

9. Merrell JOAN Outdoor Ceketi, Kadın

Adsız tasarım - 2024-08-14T170805.336

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Doğru seçim. Kalitesi her halinden belli."

  • "İyi ki aldım dediğim Merrell ürünlerimden."
Ürünü İncele

10. Merrell MOAB 3 GTX Ayakkabı, Erkek

Adsız tasarım - 2024-08-14T163026.083

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Moab 2 olanı vardı, yıllarca en zor şartlarda kullandım."

  • "Çok kaliteli ayakkabı. Kalıbı dar ona göre bir numara büyük alın. Amazon teşekkürler."
Ürünü İncele

11. Merrell TORM T-SHIRT Kadın

Adsız tasarım - 2024-08-14T171458.052

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Baskısı plastik hafif kabartmalı, kaliteli. Rengi canlı."

  • "Çok kaliteli kumaşı var, çok havalı."
Ürünü İncele

12. Merrell MOAB SPEED MID GTX Ayakkabı, Erkek

Adsız tasarım - 2024-08-14T163231.669

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mevsimsel koşullardan ötürü pek giyemememe rağmen denemek maksatlı iki defa denedim. Harikaydı. Prime day çerçevesinde gayet uygun bir fiyata aldım. Teşekkür ederim Amazon."

  • "Çok rahat, taban alışıp oturana kadar sabredin. 1 2 hafta, sonra akıyor. Spor ayakkabı gibi..."
Ürünü İncele

Bu içerik 14 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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