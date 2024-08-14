Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı! Bu fırsatı yakalamışken kaçırmayın

"Rahat kullanışlı ve serin tutan bir ayakkabı. Kalıbı normal olduğu için ayakkabı numaranız ne ise onu alırsanız tam olacaktır. Kampanya döneminde benim bu ürünü fazla fiyata aldığımı tespit ederek aradaki farkı hediye kartı olarak tanımlayan Amazon'a sonsuz teşekkürler. Çok kibar ve hakkaniyetli bir davranış."