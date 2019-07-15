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Mersin, '15 Temmuz'da tek yürek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 22:42 | Son Güncelleme

MERSİN'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'Gençlik Yürüyüşü' ve 'Demokrasi Mitingi' düzenlendi.

Mersin, '15 Temmuz'da tek yürek oldu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'Gençlik Yürüyüşü' ve 'Demokrasi Mitingi' düzenlendi. Etkinliklere katılan vatandaşlar darbe girişimine tepki gösterdi.
Kent merkezindeki eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'ndan başlayıp Silifke Caddesi'ni takiben devam eden yürüyüşe Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kocamaz, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, askeri erkan, daire müdür ve amirleri ile vatandaşlar katıldı. Korteje, çevredeki esnaflar ve evlerinin pencerelerindeki Mersinliler alkışlarla destek verdi.
Kalabalık kısa sürede Cumhuriyet Alanı'na ulaşırken, burada da Demokrasi Mitingi heyecanı yaşandı.
Darbe girişiminin kahramanlıkla bertaraf edildiğini belirten Vali Ali İhsan Su, "Bundan 3 yıl önce FETÖ ve onun uzantıları, demokrasimizi ortadan kaldırmak, milletimizi bölüp parçalamak, devletimizi yıkmak, bayrağımızı indirmek, ezanımızı dindirmek için bir darbe teşebbüsünde bulunmuştur. Ancak yüce milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağırısı ve öncülüğünde sokaklara, meydanlara taşmış ve bu terör örgütüne fırsat vermemiş, darbe girişimini bertaraf etmiştir" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise demokrasinin önemini vurguladı. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterisi izlendi.

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Mersin, '15 Temmuz'da tek yürek olduMersin, '15 Temmuz'da tek yürek olduMersin, '15 Temmuz'da tek yürek olduMersin, '15 Temmuz'da tek yürek oldu

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