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Mersin açıklarında 90 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 13:32 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı ekipler, yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmek isteyen 90 düzensiz göçmeni Mersin açıklarında yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Mersin’in Silifke ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde düzensiz göçmenlerin olduğunun bilgisine ulaştı.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı ekipler, yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmek isteyen 90 düzensiz göçmeni Mersin açıklarında yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Mersin’in Silifke ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde düzensiz göçmenlerin olduğunun bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik botları hemen harekete geçerek, ihbar edilen balıkçı teknesini durdurdu. Teknede yapılan aramada 90 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmenler ve göçmen kaçakçıları, alınan güvenlik önlemleri altında karaya çıkarıldı.
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, 3 göçmen kaçakçısı hakkında ise adli işlem yapıldı.

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