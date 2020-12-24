Mersin açıklarında lastik bot içerisinde 15 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin açıklarında lastik bot içerisinde 15 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Söz konusu bölgeye ulaşan ekipler, lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı TCSG-309 Bot Komutanlığı tarafından teslim alınan 15 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı Bozyazı ilçesine getirildi. 15 düzensiz göçmen, İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan işlemlerin ardından Mersin İl Göç İdaresine teslim edilirken, R.Y. ve E.K. adlı iki göçmen kaçakçısı ise Anamur ilçesinde sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

