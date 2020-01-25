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Mersin, Adana ve Hatay'dan deprem bölgesine ekip ve yardım malzemesi desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

Mersin, Adana ve Hatay'dan deprem bölgesine ekip ve yardım malzemesi desteği

MERSİN (AA) - Mersin, Adana ve Hatay'dan, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye destek ekipler ile çeşitli yardım malzemeleri gönderildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocuklar için 2 bin 160, yetişkinler için 60 giysi ile 285 adet yorganın yanı sıra 500 gıda kolisi taşıyan iki tır, yola çıktı.

Vatandaşlara sıcak yemek desteği için de 3'ü aşçı 5 personel taşıyan mobil mutfak kamyoneti bölgeye gönderildi.

- Adana'dan yardım eli

Adana'dan da Valilik koordinesinde deprem bölgesine 67 personel, 45 araç, 2 arama kurtarma köpeği, 8 jeneratör, 1200 çadır, 1440 yatak ile Seyhan ve Yüreğir belediye başkanlıklarınca temel gıda malzemeleri ve çorba ikramı için ekipler gönderildi.

Vali Mahmut Demirtaş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğününe yaptığı ziyarette, hem yardımlar hakkında bilgi aldı hem de Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile telefonda görüştü.

Müdürlükteki toplantının ardından açıklama yapan Demirtaş, "Birçok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için devletimiz, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla gerekli tedbirleri alıp gerekli çalışmaları yürütmektedir. Bizler de ilimiz bazında neler yapabiliriz, toplantımızda bunları değerlendirdik." ifadesini kullandı.

- Hatay'dan iki tır yardım malzemesi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, belediye öncülüğünde vatandaşlar tarafından temin edilen 2 tır yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, uğurlama töreninde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe halkının Elazığ'daki vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Hacıoğlu, kısa süre içinde içerisinde toplanan 5 bin battaniye, 5 bin yorgan, 2 bin sünger yatak dolusu iki tırın bölgeye yola çıkarıldığını kaydetti.

Depremzedelere yardımda bulunmak için ailesiyle uğurlama törenine gelen 7 yaşındaki Meryem Ceylin de depremden etkilenen çocuklar için çok üzüldüğünü, bu yüzden oraya battaniyesi ve oyuncağını gönderdiğini belirtti.

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