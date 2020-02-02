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  4. Mersin- Antalya arasında bu yıl 5 tünel ile 2 viyadüğün açılması planlanıyor

Mersin- Antalya arasında bu yıl 5 tünel ile 2 viyadüğün açılması planlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 11:43 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin ile Antalya'yı birbirine bağlayan Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nde bu yıl 5 tünel ile 2 viyadüğü daha açmayı hedeflediklerini söyledi.

MERSİN, (DHA)- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin ile Antalya'yı birbirine bağlayan Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nde bu yıl 5 tünel ile 2 viyadüğü daha açmayı hedeflediklerini söyledi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin'in Silifke ilçesinde öğretmenevinde iş insanları ve sivil toplum kuruluşu, oda ve dernek yöneticileri ile bir araya geldi. Elvan’a, Vali Ali İhsan Su ile Ak Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz eşlik etti. Burada ulaşım projelerine değinen Elvan, Akdeniz Sahil Yolu Projesi ile Mersin- Antalya arası ulaşımda önemli bir adım atılacağını belirtti. Proje kapsamında 5 tünel ve 2 viyadükte çalışmaların sürdüğünü kaydeden Elvan, çalışmaların bu yıl içerisinde biteceğini ifade etti. 2019 yılında Mersin'de ulaşım projelerine 800 milyon liraya yakın bütçe harcandığının bilgisini veren Elvan, bunun büyük bir kısmının Akdeniz Sahil Yolu ile Mut- Silifke yoluna harcandığını aktararak, "Mut- Silifke yoluna başlayalı yaklaşık 1,5 yıl oldu. Çok hızlı ilerliyoruz. Şu anda 2 tünelimiz bitti. Betonlama ve trafiğe bağlanma çalışmaları kaldı. Bir tünelde çalışma sürüyor. Buradaki 2 tünel ve Akdeniz Sahil Yolu'ndaki 5 tünelle inşallah 7 tüneli açmayı istiyoruz” dedi.
Çalışmaları süren Çukurova Bölgesel Havalimanı hakkında da bilgi veren Elvan, “Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda üst yapı ihalesine çıkıldı. 4 Şubat itibarıyla tüm teklifler alınmış olacak. Bakanlık değerlendirmeyi yapacak. İnşallah şubat ayı sonuna doğru üst yapıda yapım çalışmalarına başlayacağız. Buradaki hedefimiz açıkçası bir yıl gibi bir sürede bu yatırımı tamamlamak. Sıkıntılar, aksaklıklar yaşadık ama inşallah sonuca ulaştıracağız. Zor olan alt yapı kısmı bitti. Biten pistimiz uçak inebilecek konumda” diye konuştu.
Elvan daha sonra Mut ilçesindeki Yerköprü Şelalesi, Gezende Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde incelemelerde bulundu.

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