Mersin Barosu ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ farkındalık çalışması başlattı

“Sözler tutulsun, İstanbul Sözleşmesi uygulansın”

Her yıl 400 kadının öldürüldüğü, çocuk tacizcilerinin kol gezdiği bir ülkede şiddeti önleyen yasaların uygulanmasının şart olduğunu vurgulayan Yeşilboğaz, “Devletlerin, Avrupalı ve Türkiyeli bütün kadınlara verdiği şiddeti önleme ve şiddete karşı koruma sözü tutulsun, İstanbul Sözleşmesi uygulansın. Aileyi yasalar değil şiddet parçalar; İstanbul Sözleşmesi kadın ve çocukları şiddetten korur. Hayatları şiddet parçalar; İstanbul Sözleşmesi şiddetten korur. İstanbul Sözleşmesi hayat kurtarır. İstanbul Sözleşmesi, devletlerin şiddeti önleme ve şiddete karşı koruma için verdiği sözdür, sözler tutulsun. İstanbul Sözleşmesi, cinsiyet temelli şiddete maruz bırakılan herkesin güvencesidir. Cinsiyet temelli şiddete karşı sigortamız olan İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi kadını şiddetten korur. İstanbul Sözleşmesi aileyi değil, şiddeti yıkar. Şiddet parçalar, İstanbul Sözleşmesi korur” ifadelerini kullandı.

“İstanbul Sözleşmesi, kadının yaşam hakkının güvencesidir”

İstanbul Sözleşmesinin, kadınlara yönelik şiddeti önlemek amacıyla yapıldığına işaret eden Yeşilboğaz, sözleşmenin amacının birinci maddesinde de belirtildiği gibi kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak olduğunu kaydetti. İstanbul Sözleşmesinin, Anayasasının 90. maddesi uyarınca kanun hükmünde olduğunun altını çizen Yeşilboğaz, şöyle devam etti:

“’Sözleşmeye kaldırılsın’ diyenler, anayasayı hiçe saymaktadır. Kanunlar herkes içindir. İstanbul Sözleşmesi, her kadının yaşam hakkının güvencesidir. İstanbul Sözleşmesi, şiddeti insan hakkı ihlali olarak tanımlar. İstanbul Sözleşmesi, kadının yaşam hakkının garantisidir. Sözleşme, kadına kadın olduğu için ayrımcılık yapılmasını engeller, bütün bireyleri ev içinde yaşanan şiddetten korur. İstanbul Sözleşmesi, bir insan hakları ihlali olan kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesi için yöntemleri belirleyen en kapsamlı ve güncel uluslararası yasal araçtır. Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını tanımlayan ilk bağlayıcı metin olan İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet konusunda gerek yerel gerek ulusal gerekse küresel mücadele için kritik önemdedir. Türkiye, kadına yönelik şiddet ile mücadelede toplumsal cinsiyet eşitliğini merkeze alan, bu¨tu¨ncu¨l politikalar geliştirme ve hayata geçirme sorumluluğunu yerine getirmelidir. Türkiye’de kadına yönelik şiddet hem özel hem de kamusal alanda her geçen gün artarken, İstanbul Sözleşmesine sahip çıkmalıdır. Kadınlara karşı ayrımcılık ve şiddeti sonlandırmak için İstanbul Sözleşmesi uygulansın.”