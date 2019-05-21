Mersin Barosu’nun kadın avukatlarından kadın cinayetlerine kınama

Mersin Barosu’nun kadın avukatları, 3 günde biri avukat 3 kadının öldürülmesini kınadılar. Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Şirin Güner, kadına yönelik şiddeti artıran nedenlerin başında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamamasının geldiğini söyledi.

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Üyeleri, Mersin Adliyesi Baro Odası’nda yaptıkları açıklamayla son 3 gün içinde 3 ayrı kentte 3 kadının öldürülmesini kınadılar. Tüm Türkiye’de TÜBAKKOM ve barolar tarafından eş zamanlı yapılan ortak açıklamayı, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner okudu.

Av. Güner, kadına karşı şiddetin önlenmesi için her zaman fedakarca çalışan kadın avukatlar olarak, Diyarbakır Barosu üyesi kadın meslektaşları Müzeyyen Boylu’nun, doktor eşi tarafında 14 kurşunla, Aydın’dan Nergis Yavaş’ın eşi tarafından bıçaklanarak, İzmir’de de Gizem Tabak ve iki yaşındaki oğlunun, birlikte olduğu erkek tarafından öldürülmelerinin büyük üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

“Vahim ve ürkütücü bir tablo”

Av. Müzeyyen Boylu’nun öldürülmesinin, bir kadın cinayeti olduğunun altını çizen Güner, “Eğitimli kişiler arasında yaşanan bir boşanma davasının bile kadın cinayetiyle sonuçlanması; ülkemizde kadın şiddetinin geldiği durumun vahim ve ürkütücü bir tablosudur. Bu cinayet bize kadına karşı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, ayrımcılığın geldiği noktayı acı bir şekilde göstermektedir. Konu ‘kadın’ olduğunda sosyal, ekonomik ve eğitim farkının olmadığını görmek son derece rahatsız edici bir durumdur. Son yıllarda kadınlara yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin artması, sistemde birçok yanlışın olduğunu bize göstermektedir” dedi.