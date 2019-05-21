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Mersin Barosu’nun kadın avukatlarından kadın cinayetlerine kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 13:50 | Son Güncelleme

Mersin Barosu’nun kadın avukatları, 3 günde biri avukat 3 kadının öldürülmesini kınadılar.

Mersin Barosu’nun kadın avukatlarından kadın cinayetlerine kınama

Mersin Barosu’nun kadın avukatları, 3 günde biri avukat 3 kadının öldürülmesini kınadılar. Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Şirin Güner, kadına yönelik şiddeti artıran nedenlerin başında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamamasının geldiğini söyledi.
Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Üyeleri, Mersin Adliyesi Baro Odası’nda yaptıkları açıklamayla son 3 gün içinde 3 ayrı kentte 3 kadının öldürülmesini kınadılar. Tüm Türkiye’de TÜBAKKOM ve barolar tarafından eş zamanlı yapılan ortak açıklamayı, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner okudu.
Av. Güner, kadına karşı şiddetin önlenmesi için her zaman fedakarca çalışan kadın avukatlar olarak, Diyarbakır Barosu üyesi kadın meslektaşları Müzeyyen Boylu’nun, doktor eşi tarafında 14 kurşunla, Aydın’dan Nergis Yavaş’ın eşi tarafından bıçaklanarak, İzmir’de de Gizem Tabak ve iki yaşındaki oğlunun, birlikte olduğu erkek tarafından öldürülmelerinin büyük üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

“Vahim ve ürkütücü bir tablo”
Av. Müzeyyen Boylu’nun öldürülmesinin, bir kadın cinayeti olduğunun altını çizen Güner, “Eğitimli kişiler arasında yaşanan bir boşanma davasının bile kadın cinayetiyle sonuçlanması; ülkemizde kadın şiddetinin geldiği durumun vahim ve ürkütücü bir tablosudur. Bu cinayet bize kadına karşı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, ayrımcılığın geldiği noktayı acı bir şekilde göstermektedir. Konu ‘kadın’ olduğunda sosyal, ekonomik ve eğitim farkının olmadığını görmek son derece rahatsız edici bir durumdur. Son yıllarda kadınlara yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin artması, sistemde birçok yanlışın olduğunu bize göstermektedir” dedi.

“Davanın takipçisi olacağız”
Özellikle son zamanlarda boşanma davalarının ve nafaka taleplerinin kadına karşı şiddeti arttırdığı yönünde kamuoyunda oluşturulan algının, kadına karşı şiddetin artmasına yol açtığını dile getiren Güner, “Bu tehlikeli durumun derhal sonlandırılması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Kadın şiddetini artıran nedenler, boşanma davalarının açılması veya nafaka talepleri değildir. Kadına karşı şiddeti artıran nedenlerin başında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmaması ve kadını özgür bir birey olarak değerlendirmeyip, onu aile içerisinde sadece bir eş, bir anne, bir kardeş rolü ile sınırlı olarak gören ve göstermeye çalışan zihniyet gelmektedir. Bu nedenle yetkililerin; kadına bakış açısını değiştirmek için toplumsal zihniyet dönüşümünü sağlayacak çalışmalar yapması zorunluluğunu bir kez daha önemle ifade ediyoruz. Meslektaşımız Av. Müzeyyen Boylu’nun öldürülmesini kınıyor, ailesine, başta Diyarbakır Barosu olmak üzere tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor, davanın takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz. Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak, dün olduğu gibi bugün de kadının insan haklarının sağlanması için mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz” diye konuştu.

Mersin Barosu’nun kadın avukatlarından kadın cinayetlerine kınama

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