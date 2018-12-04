HABER

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, İYİ Parti'ye geçtiğini duyurdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2018 09:31 | Son Güncelleme

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, sosyal medya hesabından, İYİ Parti saflarına katılacağını açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, İYİ Parti'ye geçtiğini duyurdu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, sosyal medya hesabından, İYİ Parti saflarına katılacağını açıkladı. Kocamaz, "Mersin'e ve Mersinliye olan inanç, güven ve muhabbetimizle, hizmetlerimizin devamı için yeni bir yol açıyor, İYİ Parti saflarında yolumuza devam ediyoruz" dedi.
MHP tarafından yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmeyen Burhanettin Kocamaz, 20 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında, 50 yıldır mücadelesini verdiği MHP'de politika üretmenin gittikçe zayıfladığını ve izlenen politikaları vatandaşa anlatamadığını dile getirerek partisinden istifa etmişti. Tarsus ilçesinde de 4 dönem belediye başkanlığı yapan Kocamaz, sosyal medya hesabından, İYİ Parti saflarına katılacağını açıkladı. Mersin'e ve Mersinliye hizmet için yeniden yola çıktıklarını dile getiren Kocamaz, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bugün hepimiz ve Mersinimiz için önemli bir karara şahitlik edeceğiz. Bizi hizmet yolundan alıkoyma, birbirimizden ayırma, sevgi bağlarımızı koparma, vefa duygularını rafa kaldırarak halkımızla aramıza set çekme, hizmetlerin önünü keserek, Mersin’i hiçe sayma çabalarına rağmen sizlerin 'yola çık, yol açık' şeklinde sloganlaştırdığınız çağrı, talep ve ısrarlarınıza sessiz kalmayıp sizlere olan tam güvenimizle hak, hukuk ve adalet için, Mersin'e ve Mersinli'ye olan inanç, saygı, sevgimiz ve tüm samimiyetimizle kaldığımız yerden eksik hizmetlerimizi tamamlamak üzere yeniden yola çıkıyoruz."
'YENİ BİR YOL AÇILIYOR'
Atatürk'ün azim, cesaret ve kararlılığı, Alparslan Türkeş'in de ülkücü edep ve terbiyesi çerçevesinde yeni bir yol açıldığını vurgulayan Kocamaz, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; "Biz biliyoruz ki; Türk Milleti'ne mensubiyeti olanlar, ona karşı sadakat hissi taşıyan ve 'Türk milliyetçisiyim' diyenler görevden kaçmazlar, kaçamazlar! Ve engeleri aşmak için 'Ya bir yol bulurlar ya da bir yol açarlar'. Biz de bugün Mersin'e ve Mersinliye olan inanç, güven ve muhabbetimizle, hizmetlerimizin devamı için yeni bir yol açıyor, İYİ Parti saflarında yolumuza devam ediyoruz. Rabbim aldığımız bu kararı Mersinimiz, halkımız ve bizler için hayırlı eylesin. Rabbim Hepimizin yar ve yardımcısı olsun."
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, bugün grup toplantısında Kocamaz'a parti rozeti takması bekleniyor. Akşener'in Kocamaz'ı partisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklaması da bekleniyor

FOTOĞRAFLI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, İYİ Parti'ye geçtiğini duyurduMersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, İYİ Parti'ye geçtiğini duyurdu

PARTNERGöbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritmek kolay mıdır? Göbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritmek kolay mıdır?
'AK Partili üst düzey yetkili söyledi' dedi aktardı: Kolay değil'AK Partili üst düzey yetkili söyledi' dedi aktardı: Kolay değil
Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı (3)Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den 'çözüm süreci' çıkışı: MHP'nin gözü üstünüzde

Gündeme bomba gibi düşen fotoğraf için Bahçeli'den açıklama

AK Parti-MHP ittifakındaki bu detay daha önce duyulmamıştı!

'AK Partili üst düzey yetkili söyledi' dedi aktardı: Kolay değil

Ankara'yı sarsan iddia! Bir açıklama da MHP cephesinden geldi

Ankara'yı sarsan iddia! Bir açıklama da MHP cephesinden geldi

Son günlerin en çok konuşulan ismi! Böyle duyurdular: İYİ Parti'ye geçiyor

Son günlerin çok konuşulan ismi! 'İYİ Parti'ye geçiyor'

Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı

CHP binasına saldırı! Yerle bir edilmiş

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.