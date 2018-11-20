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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, MHP'den istifa etti (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2018 12:34 | Son Güncelleme

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 50 yıl hizmet verdiği Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) istifa ettiğini açıkladı.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 50 yıl hizmet verdiği Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) istifa ettiğini açıkladı. ​MHP tarafından yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmeyen Burhanettin Kocamaz, Kongre ve Sergi Sarayı'nda geniş bir katılımın olduğu toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. 50 yıldır mücadelesini verdiği MHP'de politika üretmenin gittikçe zayıfladığı, vatandaşa izlenen politikaları anlatamadığını belirten Kocamaz, vefa, saygı ve sevgi anlayışının yok edildiğin söyledi. Başkan Kocamaz, şöyle konuştu: "Gördüğümüz muameleler neticesinde sağlığımızı kaybettiğimiz bir dönemde, daha önce partiden gönderilmeye zorlanan birçok kişiden sonra sıranın bize geldiğini ve bu gibi anlayışlarla daha fazla yol yürüyemeyeceğimi gördüğüm ve bize güvenenlerin bugüne kadar gönül verip yol arkadaşlığı yapan vatandaşlarımızın Mersin adına taleplerini yerine getirme konusunda özellikle MHP çatısı altında hizmet üretmenin ortadan kalktığı ve adeta 'Çek git' denildiği bir dönemde; rahmetli Başbuğ'a olan sadakatimi ve ülkücü fikir ve düşüncelerimi saklı tutmak üzere hayatımın en zor kararını veriyor ve 50 yıllık içinde bulunduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ediyorum" dedi. Kocamaz'ın bu kararının ardından salonu dolduranlar destek sloganları attı. MHP, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak merkez Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tunay'ı göstermişti.

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