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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kimdir? Vahap Seçer nereli ve kaç yaşında?

24.09.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. Seçer törende, 4 firmaya ödüllerini verdi. Basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Vahap Seçer kimdir? İşte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in hayatı ve biyografisi...

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kimdir? Vahap Seçer nereli ve kaç yaşında?

Vahap Seçer 24 Eylül 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde yaptığı açıklamada "İhracatçılarımızla her türlü işbirliğine açığız" ifasini kullanan Seçer, merak konusu oldu. Peki, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kimdir? Vahap Seçer nereli ve kaç yaşında?

VAHAP SEÇER KİMDİR?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 5 Ekim 1963 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu.

Vahap Seçer Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Ziraat mühendisi olarak bölgede tarım alanında çalışmalar yapan Seçer, daha sonra siyasete atıldı.

Seçer'in iş dünyasını temsil eden sanayi ve ticaret odalarında; ziraat mühendisi olarak da meslek odasında üyeliği bulunmaktadır.

Seçer; çağdaş, laik ve yurtsever gençlerin yetişmesine yardımcı olmak amacıyla kurucusu olduğu Tarsus Güç Birliği Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Başkanlığı göreviyle toplumsal projelerde de görev aldı.

Vahap Seçer, 2007 ile 2015 yılları arasında 23. ve 24. dönem CHP Mersin Milletvekili olarak görev yaptı. Görev süresince Tarım ve Köyişleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğini yapan Seçer, başarılı çalışmalara imza attı.

Doğduğu ve yaşadığı kentin sorunlarına çözüm önerilerini içeren projeler geliştiren ve aktif çalışmalarda bulunan Vahap Seçer, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve görevine devam etmektedir.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, evli ve 2 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

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