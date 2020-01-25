HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin Büyükşehir Belediyesi Elazığ için seferber oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Elazığ için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 16:06 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türkiye’yi derinden sarsan Elazığ’daki depremin ardından depremzedelere ulaştırılmak üzere yiyecek ve giyeceklerle birlikte bölgeye mobil mutfak aracı gönderildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkezi Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan ve can kayıplarının da yaşandığı 6.5 büyüklüğündeki depremin en az hasarla atlatılabilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleri teyakkuza geçti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türkiye’yi derinden sarsan Elazığ’daki depremin ardından depremzedelere ulaştırılmak üzere yiyecek ve giyeceklerle birlikte bölgeye mobil mutfak aracı gönderildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkezi Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan ve can kayıplarının da yaşandığı 6.5 büyüklüğündeki depremin en az hasarla atlatılabilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleri teyakkuza geçti. Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından deprem mağduru vatandaşlara ulaştırılmak üzere giyecek ve yiyecek paketlerinin yanı sıra mobil mutfak aracı, bölgeye doğru yola çıktı. Ayrıca, depremin yaşandığı geceyi izleyen saatlerde İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerle canlı arama-kurtarma köpekleri ve araçlar bölgeye sevk edildi.

Deprem mağdurları için erzak kolileri ve giyecekler yola çıktı
Mersin Büyükşehir Belediyesince hazırlanan giyecek ve yiyecekler, 2 tırla bölgeye doğru yola çıktı. Tırlardan birinde 500 adet erzak kolisi, çocuklar için toplam 2 bin 160 adet, yetişkinler içinse 60 giyecek ve 285 adet yorgan olmak üzere toplam 3 bin 5 adet giyecek ve ısınma ihtiyacını karşılayacak malzeme gönderildi. 500 adet malzeme kolisinin içerisine bakliyat, yağ, şeker, salça ve tuz gibi temel yiyecek malzemeleri yerleştirildi.

Mersin Büyükşehir’in mobil mutfak aracı da bölgede olacak
Büyükşehir Belediyesi, ayrıca mobil mutfak aracını da bölgeye sevk ederek, deprem mağduru vatandaşların sıcak yemek ihtiyacına el uzattı. 3’ü aşçı olmak üzere 5 kişilik personelden oluşan ekip, yanlarında götürdükleri 10 bin kişilik gıda malzemesiyle bakliyat ağırlıklı sıcak yemekler yaparak, bölgedeki vatandaşların yiyecek ihtiyacını karşılayacak.

Büyükşehir’in arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın arama-kurtarma ekipleri de depremin yaşandığı 24 Ocak gecesi saat 20.55’i izleyen saatlerde yola çıktı. 1’i müdür, 1’i amir toplam 11 personelden oluşan ekip, 2 canlı arama-kurtarma köpeği ve 3 araçla bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Aksaray’da yardım seferberliğiAksaray’da yardım seferberliği
Aksaray’da yardım seferberliğiAksaray’da yardım seferberliği
Tecavüz çetesinden son anda kurtuldular!Tecavüz çetesinden son anda kurtuldular!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RTÜK'ten depremle ilgili yayınlar hakkında inceleme

Depremle ilgili yayınlar hakkında inceleme

Elazığ'daki deprem sonrası içme su kaynağında bulanıklık

Deprem sonrası içme su kaynağında bulanıklık

Elazığ merkezli deprem sonrası Malatya’da hasar gören evler boşaltılıyor

Yetkililer uyardı, evler boşaltılıyor

Elazığ'daki deprem anları saniye sanyie kamerada

Depremde korku dolu anlar

İstanbul'da panik anları! Vatandaşlar deprem oluyor sandı

İstanbul'da panik anları! Vatandaşlar deprem oluyor sandı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.