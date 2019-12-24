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Mersin Büyükşehir Belediyesi sağanak nedeniyle kriz masası oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 12:02 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi sağanak nedeniyle kriz masası oluşturdu

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince, kent genelinde devam eden sağanak dolayısıyla kriz masası oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekiplerinin sağanak nedeniyle yaşanabilecek sorunlara anında müdahale edebilmek için teyakkuzda olduğu belirtildi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığında oluşturulan kriz masası koordinesinde çalışacak ekiplerin, 24 saat hazır bekleyeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yağışların arttığı akşam saatlerinden itibaren sahada hazır bekleyen acil durum ekipleri şehrin dört bir yanında olaylara müdahale ediyor. MESKİ, uzun zamandır çözüm bekleyen sorunları tespit ederek, yağmur suyu çalışmaları ile ilgili ihaleye çıktığı bazı bölgelerde, sorunları en aza indirmek için ekiplerini hazır bekletiyor. Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak, olası kaza ve aksamalara zamanında müdahale etmek için görev başına geçen ekipler, her türlü müdahaleyi yapıyor."

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