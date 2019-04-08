Mersin Büyükşehir Belediyesinde devir teslim

MERSİN (AA) - CHP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer mazbatasını alıp göreve başladı.

Seçer, Mersin Adliyesi'nde düzenlenen törende, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Sebahattin Aras'tan aldı.

Daha sonra beraberindeki partililerle Cumhuriyet Alanı'na geçen Seçer, buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Seçer, ardından Mersin Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törenle görevi eski başkan Burhanettin Kocamaz'dan devraldı.

Burada yaptığı konuşmada herkese teşekkür eden Seçer, Kocamaz'ın da seçim yarışında olmasını istediğini ancak bunun "bazı tertipler sonucu" gerçekleşmediğini söyledi.

Bu durumu "Demokrasiye yapılmış bir suikast" olarak değerlendirdiğini hatırlatan Seçer, aynı düşüncelerinin devam ettiğini ifade etti.

Seçer, seçimin asıl kazananının Mersin ve Türkiye olduğunun altını çizerek, vatandaşın yararına olan projelerin kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

Kocamaz'ın endişe duymamasını isteyen Seçer, "Sayın başkan ve yurttaşlarımız endişe duymasın belediye emin ellerdedir." dedi.