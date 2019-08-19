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Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçmişe yönelik inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 12:40 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: - "Bütün dairelerimizin dosyalarını geçmişe yönelik olarak denetliyoruz. Her şey kanun, nizam ve yetki çerçevesinde yapılıyor. Geçmişte yapılan borçları öderken vicdanım rahat etsin diye bütün dosyaları açtırdım, hepsi müfettişlerin elinde"

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bütün dairelerin dosyalarını geçmişe yönelik denetlediklerini belirterek, "Her şey kanun, nizam ve yetki çerçevesinde yapılıyor. Geçmişte yapılan borçları öderken vicdanım rahat etsin diye bütün dosyaları açtırdım, hepsi müfettişlerin elinde." ifadesini kullandı.

Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Seçer, şöyle devam etti:

Seçer, tasarruf tedbirleri sayesinde ilk 100 günde geçmiş yılın aynı dönemine göre 84 milyon lira tasarruf ettiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer mayıs ayında düzenlediği basın toplantısında, 2 milyar 200 milyon civarı bir borç yükü altında olduklarını açıklamıştı.

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Mersin Büyükşehir BelediyesiVahap Seçer

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