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Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçmişe yönelik inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 13:16 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: - "Bütün dairelerimizin dosyalarını geçmişe yönelik olarak denetliyoruz. Her şey kanun, nizam ve yetki çerçevesinde yapılıyor. Geçmişte yapılan borçları öderken vicdanım rahat etsin diye bütün dosyaları açtırdım, hepsi müfettişlerin elinde"

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bütün dairelerin dosyalarını geçmişe yönelik denetlediklerini belirterek, "Bütün dairelerimizin dosyalarını geçmişe yönelik olarak denetliyoruz. Her şey kanun, nizam ve yetki çerçevesinde yapılıyor. Geçmişte yapılan borçları öderken vicdanım rahat etsin diye bütün dosyaları açtırdım, hepsi müfettişlerin elinde." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Seçer, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tepeköy ve Fındıkpınarı mahallelerini ziyaretinde yaptığı konuşmada, belediyede yapılan tüm harcamaların kendisinin kontrolünde olduğunu söyledi.

Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Seçer, şöyle devam etti:

"Bütün dairelerimizin dosyalarını geçmişe yönelik olarak denetliyoruz. Her şey kanun, nizam ve yetki çerçevesinde yapılıyor. Geçmişte yapılan borçları öderken vicdanım rahat etsin diye bütün dosyaları açtırdım, hepsi müfettişlerin elinde. Sizin vergilerinizle bana aktarılan kaynaklar emin ellerde. Para sizin, kaynak sizin, bunun vebali de ağır. Onun için ince eleyip, sık dokuyoruz. Haram, ziyan, israf, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemek, birilerinin cebine para aktarmak bizim kitabımızda yazmaz. Bu ülkenin doğru adamlara ihtiyacı var."

Seçer, tasarruf tedbirleri sayesinde ilk 100 günde geçmiş yılın aynı dönemine göre 84 milyon lira tasarruf ettiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Belediyedeki harcamaların özellikle benim kontrolümde olması yönünde talimat verdim. Çünkü bir borç devralmıştık. Şikayetim yok ama ortada bir gerçek var. Bunları tartışarak zaman yitirmedim ama kanun dışı bir şey yapılmışsa bunu da gördüğüm zaman ucu nereye dokunursa dokunsun dibine kadar da giderim. Bu konuda eleştiriler alıyoruz. Kanun bilmeyen, benim yetkilerim nedir bilmeyen ve ağzı olan herkes konuşuyor. Bizim kimseyi koruduğumuz yok ama bizim de kimseyi kasıtlı olarak suçladığımız yok."

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, mayıs ayında düzenlediği basın toplantısında, 2 milyar 200 milyon civarı bir borç yükü altında olduklarını açıklamıştı.

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