Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçmişe yönelik inceleme

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bütün dairelerin dosyalarını geçmişe yönelik denetlediklerini belirterek, "Bütün dairelerimizin dosyalarını geçmişe yönelik olarak denetliyoruz. Her şey kanun, nizam ve yetki çerçevesinde yapılıyor. Geçmişte yapılan borçları öderken vicdanım rahat etsin diye bütün dosyaları açtırdım, hepsi müfettişlerin elinde." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Seçer, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tepeköy ve Fındıkpınarı mahallelerini ziyaretinde yaptığı konuşmada, belediyede yapılan tüm harcamaların kendisinin kontrolünde olduğunu söyledi.

Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Seçer, şöyle devam etti:

"Bütün dairelerimizin dosyalarını geçmişe yönelik olarak denetliyoruz. Her şey kanun, nizam ve yetki çerçevesinde yapılıyor. Geçmişte yapılan borçları öderken vicdanım rahat etsin diye bütün dosyaları açtırdım, hepsi müfettişlerin elinde. Sizin vergilerinizle bana aktarılan kaynaklar emin ellerde. Para sizin, kaynak sizin, bunun vebali de ağır. Onun için ince eleyip, sık dokuyoruz. Haram, ziyan, israf, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemek, birilerinin cebine para aktarmak bizim kitabımızda yazmaz. Bu ülkenin doğru adamlara ihtiyacı var."