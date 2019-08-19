Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçmişe yönelik inceleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Başkan Vahap Seçer, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tepeköy ve Fındıkpınarı mahallelerini ziyaretinde yaptığı konuşmada, belediyede yapılan tüm harcamaların kendisinin kontrolünde olduğunu söyledi.

'BÜTÜN DOSYALARI AÇTIRDIM, HEPSİ MÜFETTİŞLERİN ELİNDE'



Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Seçer, şöyle devam etti:

"Bütün dairelerimizin dosyalarını geçmişe yönelik olarak denetliyoruz. Her şey kanun, nizam ve yetki çerçevesinde yapılıyor. Geçmişte yapılan borçları öderken vicdanım rahat etsin diye bütün dosyaları açtırdım, hepsi müfettişlerin elinde. Sizin vergilerinizle bana aktarılan kaynaklar emin ellerde. Para sizin, kaynak sizin, bunun vebali de ağır. Onun için ince eleyip, sık dokuyoruz. Haram, ziyan, israf, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemek, birilerinin cebine para aktarmak bizim kitabımızda yazmaz. Bu ülkenin doğru adamlara ihtiyacı var."

'BİZİM KİMSEYİ KORUDUĞUMUZ YOK'



Seçer, tasarruf tedbirleri sayesinde ilk 100 günde geçmiş yılın aynı dönemine göre 84 milyon lira tasarruf ettiklerini bildirerek, şunları kaydetti: