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Mersin Büyükşehir Belediyesinde grev

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 17:52 | Son Güncelleme

Belediye-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Ali Sönmez, toplu iş sözleşmesinin (TİS) zamanında imzalanmaması nedeniyle grev kararı aldıklarını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinde grev

Belediye-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Ali Sönmez yaptığı açıklamada, toplu sözleşme görüşleri için bakanlıktan aldıkları yetkinin ardından başlayan görüşmelerde taleplerini komisyon kurarak işverene ilettiklerini belirtti.

'KOMİSYON HİÇBİR ŞEKİLDE UZLAŞMALI BİR TAVIR İÇİNDE DEĞİLDİ'

Yaklaşık 90 maddeden oluşan toplu sözleşme görüşmelerinde şimdiye kadar 60 maddede anlaşma sağladıklarını ifade eden Sönmez, "Ücretlerle ilgili konuya gelince bir türlü anlaşma sağlayamadık. Maalesef bizim masada bitirme çabalarımıza rağmen yönetim tarafından oluşturulan komisyon hiçbir şekilde uzlaşmalı bir tavır içinde değildi." dedi.

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KARAR PANOYA ASILDI

Toplu sözleşmede anlaşma sağlanamadığından greve gitme kararı aldıklarını aktaran Sönmez, kararı iş yerlerindeki panoya astıklarını kaydetti.

Hizmetleri aksatmaktan yana olmadıklarını ve grev kararını üzülerek aldıklarını vurgulayan Sönmez, 60 günlük greve gitme kararı süresini beklemeye başladıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA


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