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Mersin'de 1800 yıllık 'heykel başı' gün yüzüne çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 15:23 | Son Güncelleme

Mersin'deki Akkale Antik Liman Yerleşimi'ndeki gerçekleştirilen 2 etap sezon kazılarında M.S. 160 yılına tarihlendiği tahmin edilen heykel başı bulundu. Saçları asma yaprağı ve üzüm salkımı tasvirli heykel başı gün yüzüne çıkarıldı.

Mersin'de 1800 yıllık 'heykel başı' gün yüzüne çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kumkuyu Mahallesi'nde yer alan Akkale Antik Liman Yerleşimi'ndeki sezon kazılarında MS 160 yılına tarihlendiği tahmin edilen saçları asma yaprağı ve üzüm salkımı tasvirli heykel başı bulundu.

Kazı başkanı Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu yaptığı açıklamada, sezon kazılarının Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteği, Valilik ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla, Mersin Müzesi ve Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü iş birliğinde yürütüldüğünü belirtti.

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GEÇ ROMA DÖNEMİ'NDEN MİRAS KALAN KENT

Aydınoğlu, Geç Roma Dönemi'nde kurulan bölgede halen ayakta olan çok geniş zeytinyağı veya su alabilecek kapasitede sarnıcın yer aldığını, antik yerleşimin gerek ekonomik gerekse stratejik açıdan önemli bir noktada bulunduğunu söyledi. Aydınoğlu, yerleşim yerinin sahip olduğu hamam, konaklama mekanı, büyük sarnıç ve deniz feneriyle ticaret gemilerinin ihtiyacını karşılayan bir konaklama noktası bulunduğunun anlaşıldığını, bölgede sahil boyunca antik kentlere su taşıyan sisteme ait su kemerlerinden birinin de yer aldığını kaydetti.

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"HEYKEL BAŞI, GENÇ DİONYSOS'A AİT"

İHA'nın haberine göre kazılar sırasında önemli bir heykel başının çıkarıldığını dile getiren Aydınoğlu, "Oldukça sağlam bulunan heykel başının 'Genç Dionysos' olarak adlandırılan heykele ait olduğu bilinmektedir. Heykelin saçları asma yaprakları ve üzüm salkımlarından esinlenerek yapılmıştır. Sahip olduğu kaliteli işçilik ile heykelin MS 160 yılına tarihlendiği düşünülmektedir. Dionysos, Antik Yunan mitolojisinde şarap ve bağcılık tanrısıdır. Üzüm ve şarap üretimi antik dünyada çok önemli ekonomik ürünlerdir ve mitolojide bir tanrıyla temsil edilmesi olağandır " diye konuştu.

"ANTİK YERLEŞİMDE BU YIL 6 MEZAR ORTAYA ÇIKARILDI"

Antik yerleşimde bu yıl 6 mezarın da açığa çıkarıldığını hatırlatan Aydınoğlu, mezarların içerisindeki dolguda çok sayıda mimari plastik parçalar, yazıt parçaları ve iskeletler bulunduğunu da belirtti. Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı da kazı çalışmasıyla bölge tarihinin gün yüzüne çıkartılacağını anımsatarak kültürel çalışmalara desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Arkeoloji Akkale Antik Liman Yerleşimi

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