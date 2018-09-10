Mersin'de 1800 yıllık 'heykel başı' gün yüzüne çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kumkuyu Mahallesi'nde yer alan Akkale Antik Liman Yerleşimi'ndeki sezon kazılarında MS 160 yılına tarihlendiği tahmin edilen saçları asma yaprağı ve üzüm salkımı tasvirli heykel başı bulundu.

Kazı başkanı Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu yaptığı açıklamada, sezon kazılarının Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteği, Valilik ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla, Mersin Müzesi ve Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü iş birliğinde yürütüldüğünü belirtti.

GEÇ ROMA DÖNEMİ'NDEN MİRAS KALAN KENT



Aydınoğlu, Geç Roma Dönemi'nde kurulan bölgede halen ayakta olan çok geniş zeytinyağı veya su alabilecek kapasitede sarnıcın yer aldığını, antik yerleşimin gerek ekonomik gerekse stratejik açıdan önemli bir noktada bulunduğunu söyledi. Aydınoğlu, yerleşim yerinin sahip olduğu hamam, konaklama mekanı, büyük sarnıç ve deniz feneriyle ticaret gemilerinin ihtiyacını karşılayan bir konaklama noktası bulunduğunun anlaşıldığını, bölgede sahil boyunca antik kentlere su taşıyan sisteme ait su kemerlerinden birinin de yer aldığını kaydetti.