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Mersin'de 27 işçi zehirlendi! Hastaneye kaldırıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 11:58 | Son Güncelleme

Mersin Serbest Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında çalışan 27 işçi, amonyak borusundan sızan gazdan zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere kaldırıldı. Fabrikada çalışan diğer işçiler ise tedbir amacıyla evlerine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren 3 tekstil atölyesinde çalışan işçiler, sabah işyerine geldiklerinde içerideki kokudan rahatsızlanarak fenalaştılar. Bir süre çalışan işçilerden bazıları mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

5 İŞÇİ TABURCU EDİLDİ

Kokudan etkilenen 27 işçiden 12'si Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 15'i Toros Devlet Hastanesi'ne, 2'si de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden 5'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Fabrikalarda çalışan diğer işçiler ise tedbir amacıyla evlerine gönderildi.

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Hastanede gözlem altında tutulan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayın patlayan amonyak borusundan kaynaklandığı iddia edildi.

Kaynak: İHA

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