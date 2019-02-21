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Mersin'de 5 katlı bina çöktü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 09:52 | Son Güncelleme

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü, ilk belirlemelere göre olayda ölen veya yaralanan olmadı. Ekiplerin enkazda arama çalışmaları sürüyor.

Mersin'de 2 ailenin yaşadığı 5 katlı bir ev sabah saatlerinde göçtü. Evin enkazında arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Olay yerinden ilk kareler!

Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi, 91098 Sokak'ta 2 ailenin yaşadığı 5 katlı bir ev sabah erken saatlerde bilinmeyen bir nedenle göçtü.

AİLER FERTLERİ FACİADAN KURTULDU

AİLER FERTLERİ FACİADAN KURTULDU
Aile fertlerinin akrabalarına gittiği günde meydana gelen olayda, itfaiye ve polis ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışması başlattı.
Olay yerine gelen ev sahibi kadınlar ve yakınları feryat edip gözyaşı döktü. (AA-İHA)
İşte olay yerinden kareler...
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