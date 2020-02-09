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Mersin'de 5 yıl aradan sonra ilk kez yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 13:00 | Son Güncelleme

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde 5 yıl aradan sonra yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu. Hatay'dan Antalya'ya seyahat eden Mehmet Çıdık "Manzara enteresan, çok hoşuma gitti. Mersin'de ilk defa kar gördüm. Güzel oldu" dedi.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bazı evlerin çatılarıyla meyve ağaçları ve çiçekler beyaza büründü. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Mezitli ilçesi sınırlarında etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri yol kenarlarında mola vererek o anın keyfini çıkardı.

FOTOĞRAF ÇEKEREK ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

İlk kez kar görmenin heyecanını yaşayanların da aralarında bulunduğu vatandaşlar, fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Bazı vatandaşlar da sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla şaşkınlıklarını dile getirdi.

Bu arada Erdemli ilçesinde de kar yağışıyla bazı ev ve iş yerleri ile araçların karla kaplandığı görüldü.

'MERSİN'DE İLK DEFA KAR GÖRDÜM'

Hatay'dan Antalya'ya seyahat eden Mehmet Çıdık, yaptığı açıklamada, kent merkezindeki kar yağışının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Yıllardır bölgeden geçtiğini dile getiren Çıdık, "Manzara enteresan, çok hoşuma gitti. Mersin'de ilk defa kar gördüm. Güzel oldu." dedi.

Sürücü Ali Atılmış da kent merkezindeki kar yağışına ilk kez tanıklık ettiğini vurguladı.

Ramazan Çetin de yolculuk yaptıkları esnada mola vererek kar yağışını izlediklerini kaydederek, "Çok güzel, heyecanlıyız. Mezitli ilçesindeyiz. Mersin'de ilk defa bu bölgeye kar yağdığını görüyoruz, çok hoşumuza gitti." dedi.

Kaynak: AA

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