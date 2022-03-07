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Mersin'de 500 bin dolarlık 'kaliforniyum' ele geçirildi

07.03.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de piyasa değeri 500 bin dolar olan, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında, altın ve gümüş araştırmalarında kullanılan 102 gram 'kaliforniyum' ele geçildi. Operasyonla ele geçirilen kaliforniyum, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na (TAEK) gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.

Mersin'de 500 bin dolarlık 'kaliforniyum' ele geçirildi

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte kimyasal madde kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırmada, yabancı uyruklu M.A.'nın elinde, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında, altın ve gümüş araştırmalarında kullanılan kaliforniyum bulunduğunu tespit etti. M.A.’nın kaliforniyumu 500 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradığı saptandı.

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OPERASYON DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma, AFAD İl Müdürlüğü KBRN personeli desteğinde operasyon düzenledi. M.A. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada 102 gram kaliforniyum elementi ele geçirilerek Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na (TAEK) gönderilmek üzere muhafaza altına alındı. Aramada ayrıca piyasa değeri yaklaşık 230 bin lira olan gümrük kaçağı 46 cep telefonu ele geçirildi.

M.A.’nın İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)

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Mersin
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