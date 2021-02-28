HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mersin'de 8 bin yıllık kaya resmi keşfedildi! Bu araştırma tarihi değiştirecek

Mersin'de 8 bin yıllık kaya resmi keşfedildi! Bu araştırma tarihi değiştirecek

28.02.2021 10:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mersin'de 8 bin yıllık kaya resmi keşfedildi! Bu araştırma tarihi değiştirecek

Orta Toroslar Tarih Öncesi Projesi kapsamında Mersin'deki bir mağarada sürdürülen çalışmalar sırasında 8 bin yıllık kaya resimlere rastlandı. Kentin tarihini değiştirecek bu keşif, arkeologları heyecanlandırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni, İstanbul Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliği ile yürütülen ‘Orta Toroslar Tarih Öncesi Projesi’ sürüyor. Proje kapsamında İstanbul Üniversitesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde bilim insanları zaman zaman bölgeye gelerek çalışmalarını yürütüyor. Araştırma kapsamında Erdemli ilçesindeki Alata Vadisi’nde bulunan Arslanlı Mahallesi sınırlarındaki sarp kayalık yamaçtaki mağarada 15’e yakın 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu. Aralarında insan, hayvan ve çeşitli geotik figürlerin yer aldığı kaya resimleri, bilim insanları arasında heyecan yarattı.

"ÇOK ÖNEMLİ BULUNTULAR"

Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Orkun Hamza Kaycı, buluntuların arkeoloji dünyası için de heyecan verici olduğunu belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni, İstanbul Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliği ile 2019 yılından itibaren ‘Orta Toroslar Tarih Öncesi Projesi’ kapsamında yürüttüğümüz araştırmalarda Erdemli’nin Alata Vadisi’ndeki Aslanlı Mahallesi’nde çok önemli buluntular keşfettik. Günümüzden 8 bin yıl öncesine ait olduğunu düşündüğümüz kaya resimleri ile karşılaştık. Özellikle bir kaya sığınağında ortaya çıkan kaya resimlerinde 15’e yakın figür tespit ettik. Birçok kısmı doğal sebeplerden dolayı tahrip olmuştu. Tespit edebildiğimiz kaya resimlerinde hem insan hem hayvan hem de çeşitli geotik figürlerle karşılaştık. Bunlar, Aydın ve Muğla'da Latmos Dağları’ndaki kaya resimleri ile çok benzerlik göstermektedir. Her geçen gün Mersin’in bu Orta Toroslar dağlık bölgesindeki bu kaya resimleri potansiyeli hemen hemen her vadide gelmeye devam etmektedir. Araştırmalarımız ileriki yıllarda da devam edecek. Umarım Mersin’in bilinmeyen bu tarih öncesi dönemini resimlerle ve diğer bulunacak tarihi materyallerle aydınlatmaya devam ederiz" dedi.

mersinde-8-bin-yillik-kaya-resimleri-kesfedildi_7590_dhaphoto4

mersinde-8-bin-yillik-kaya-resimleri-kesfedildi_7590_dhaphoto2

mersinde-8-bin-yillik-kaya-resimleri-kesfedildi_7590_dhaphoto1

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi define sandığından çıktı! Hepsi define sandığından çıktı!
Kullanılamayan fabrikanın bahçesindeki foseptiğe düşen bekçi öldüKullanılamayan fabrikanın bahçesindeki foseptiğe düşen bekçi öldü
Passolig müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, telefon numarasıPassolig müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, telefon numarası
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak

Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak

Cesedi bulunduğunda belediye başkanı da oradaydı

Cesedi bulunduğunda belediye başkanı da oradaydı

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

Bir kadın cinayeti daha! Otel odasında katledildi

Bir kadın cinayeti daha! Otel odasında katledildi

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Koronavirüsü unutturan tatil! Pistler onlara kaldı

Koronavirüsü unutturan tatil! Pistler onlara kaldı

Çanakkale'de mest eden görüntü!

Çanakkale'de mest eden görüntü!

Define sandığındaki madeni paralar ilgi görüyor

Fiyatı bin liraya kadar çıkıyor

Kullanılamayan fabrikanın bahçesindeki foseptiğe düşen bekçi öldü

Kullanılamayan fabrikanın bahçesindeki foseptiğe düşen bekçi öldü

Pavyona çevrilen 2 kafeye yapılan baskında 40 kişi yakalandı

Pavyona çevrilen 2 kafeye yapılan baskında 40 kişi yakalandı

İstanbul'da 2 kere kaza yapan sürücü alkollü çıktı

İstanbul'da 2 kere kaza yapan sürücü alkollü çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.