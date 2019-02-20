Mersin'de aday gösterilemeyen Burhanettin Kocamaz'la ilgili MHP'den dikkat çeken yorum

MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Erkan Akçay'ın evraklarının yetişmemesi nedeniyle yeniden aday olamaması gündeme bomba gibi düştü.
Kocamaz, adaylık başvurusunun Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilmemesinden partisini sorumlu tutarak, "Bugün yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değil. Maalesef içimizden vurulduk" dedi.
MHP'DEN FLAŞ İDDİA
Kocamaz'ın aday gösterilememesiyle ilgili, MHP'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. MHP Grup Başkanvekili Akçay, "Zillet İttifakı'nın örtülü bir aday çekme operasyonu" dedi.
A Haber canlı yayınına katılan MHP Grup Başkanvekili Akçay, şu ifadeleri kullandı;
İYİ PARTİ CHP'NİN ADAYINI DESTEKLEYECEK
İYİ Parti'nin bu 'örtülü operasyon' sonrası Mersin'de CHP'nin adayı, Vahap Seçer'i destekleyeceği gelen bilgiler arasında.
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti'nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini 17.00'den sonra Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmişti. İYİ Parti'nin Mersin adayı Burhanettin Kocamaz, listenin YSK'ya geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamamıştı.
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