HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mersin'de aile dehşeti! Birlikte alkol aldığı akrabalarını öldürdü

Mersin'de aile dehşeti! Birlikte alkol aldığı akrabalarını öldürdü

05.12.2024 18:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bir şahıs, alkol aldıkları evde tartıştığı 2 amcası ile 1 akrabasını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Mersin'de aile dehşeti! Birlikte alkol aldığı akrabalarını öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Mezitli ilçesi Kuyluk Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Uyar, kardeşi Ramazan Uyar, akrabaları Tuna Özel ve yeğenleri C.U. ile dün gece aynı evde bir araya gelerek alkol almaya başladı.

68

3 KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tuna Özel'e ait evde gecenin ilerleyen saatlerinde akrabalar arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.U., üzerinde taşıdığı bıçakla amcaları Ömer ve Ramazan Uyar ile akrabası Tuna Özel'i bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, olaydan sonra kayıplara karıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Öldürülen 3 şahsın cesedi, sabah saatlerinde komşuları tarafından fark edildi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Yapılan araştırmada, cinayetin C.U tarafından işlendiği bilgisine ulaşan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin gidebileceği adreslerde arama yaptı. Zanlı, polisin yaptığı çalışmayla saklandığı evde suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Mersin akraba
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşları ve asgari ücret hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşları ve asgari ücret hakkında açıklama

Edirne Belediye Başkanı'ndan zehir zemberek sözler: 'Herkes haddini bilecek'

Edirne Belediye Başkanı'ndan zehir zemberek sözler: 'Herkes haddini bilecek'

Şehir Hastanesi’nde ‘büyük ihmal’ iddiası! Sıra beklerken öldü

Şehir Hastanesi’nde ‘büyük ihmal’ iddiası! Sıra beklerken öldü

Rejime aitti, terk edip kaçtılar! Dengeleri değiştirecek kareler: 30 savaş uçağı ve 10 helikopter el değiştirdi

Rejime aitti, terk edip kaçtılar! Dengeleri değiştirecek kareler: 30 savaş uçağı ve 10 helikopter el değiştirdi

Bir yıl sonra ilk! Bankalar harekete geçti... Parası olan herkesi ilgilendiriyor

Bir yıl sonra ilk! Bankalar harekete geçti... Parası olan herkesi ilgilendiriyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar! 'Zamanı geldi' diyerek duyurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar! 'Zamanı geldi' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.