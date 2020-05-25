Mersin'de akılalmaz kaza! TIR yük trenin üzerine uçtu

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi Azat Köprüsü üzerinde meydana geldi.

Yabancı plakalı TIR'ı süren Rus şoför Stanexlov Rumantsev, Azat köprüsü üzerinde direksiyon hakimiyeti kaybederek 10 metre yükseklikten yük treninin üzerine uçtu.

ŞANS ESERİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Kazada TIR 4-5 parçaya ayrılırken, TIR'ın şoförü şans eseri çeşitli yerlerinden hafif bir şekilde yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilirken, ana yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle TIR şoförü bulunduğu yerden çıkarılırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat boyunca çalışan ekipler, TIR'ın köprüden düşen dorsesi çekici yardımıyla çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

