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Mersin'de akılalmaz olay! 32 dakika boyunca dinlene dinlene arabayı parçaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 10:36 | Son Güncelleme

Mersin'de yolda park halinde duran arabayı durduk yere tekmeleyen ve taşla zarar veren kişi, önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı. 32 dakika boyunca dinlene dinlene arabaya 37 bin liralık zarar veren kişi, rahat tavırlarıyla pes dedirtti. Şikayet üzerine gözaltına alınan şahıs suçlamaları kabul etmezken, araba sahibi şüphelinin gereken cezayı almasını istiyor.

Mersin'de akılalmaz olay! 32 dakika boyunca dinlene dinlene arabayı parçaladı

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yenişehir ilçesi GMK Bulvarı Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Geçen hafta cumayı cumartesiye bağlayan gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce, İsmail Turgay Uçak isimli vatandaşın arabasına zarar verildi. Sabah arabasının yanına gelen Uçak, şoka uğradı. Arabasının çeşitli yerlerinden zarar gördüğünü gören Uçak, durumu polise bildirerek, bunu yapan kişi ya da kişilerden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili konuşan İsmail Turgay Uçak (34), geçtiğimiz cumartesi günü arabasının yanına geldiği zaman şoka uğradığını söyledi. Geldiğinde arabasının parçalandığını gördüğünü vurgulayan Uçak, “Kamera görüntülerini izlediğimde 32 dakika boyunca bir kadının arabamı parçaladığını gördüm. O anları izleyince şok oldum. Mersin’in göbeğinde ve gelip geçen insanlar olmasına rağmen, hiç kimsenin tepki vermemesine, polisi aramamasına da çok şaşırdım. 32 dakika boyunca gidiyor, geliyor arabama tekme atıyor, aynasını kırıyor, arabanın direğine vuruyor. Bunların dışında arabamı çiziyor, arka stop lambamı kırıyor, cama zarar veriyor. Gerçekten şaka gibi. Resmen arabamı parçalamış” dedi.

"OLAYA GÜLELİM Mİ AĞLAYALIM MI BİLEMEDİM"

Olaydan sonra polisi aradığını kaydeden Uçak, “Polisler gelip, burada inceleme yaptı. Karakolda ifade verdim, şikayetçi oldum. Aracımı yaptırmak için servise başvurdum. Bana 37 bin 873 lira fatura çıkardılar. Olaya gülelim mi ağlayalım mı bilemedim. İlk başta geldiğimde inanamadım. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Yapan şahsı hiç tanımıyorum, yüzünü bile hiç görmedim. Bir de 2 araba arasında kalıyor ve benim arabamı seçiyor. Daha sonra seçtikten sonra arabama zarar veriyor. 32 dakika boyunca dinlene dinlene arabamı parçalıyor. Bu şahsın yanında bu olay kar kalmasın. Çünkü burada yüzlerce araba var. Benim başıma gelmiş olabilir bugün ama yarın başka bir insanın başına da gelebilir. İnsanların kafasına göre kimsenin arabasına zarar vermemesi lazım. Bu olaydan dolayı şahsın ceza almasını istiyorum" diye konuştu.

Şahsın olaydan sonra polisler tarafından yakalandığını belirten Uçak, "Şahıs karakolda ifadesini vermiş. Tabi ki inkar etmiş ben yapmadım diye. Zaten ben yaptım diyecek hali de yok. Bakalım adli süreç devam ediyor. Olay mahkemeye taşınacak. İnşallah da gereken cezayı alır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şikayet üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, O.G. isimli şahsı gözaltına aldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen şahıs, olay yerinden geçtiğini ancak arabaya zarar vermediğini iddia etti. Ayrıca, şahsın trans birey olduğu da öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Ayrıca olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre cumartesi günü sabah 05.00 sıralarında olay yerine gelen şahıs, bir süre oyaladıktan sonra arabaya zarar vermeye başlıyor. 32 dakika boyunca ara vererek arabaya zarar veren şüpheli, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaşıyor.

(İHA)

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