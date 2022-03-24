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Mersin'de akılalmaz olay! Hırsız, enişte çıktı... 20 bin TL'yi böyle attı

24.03.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de S.G. adındaki kişinin ev için biriktiği 20 bin TL'lik paranın yatak odasından kaybolması üzerine Tarsus'ta bulunan adrese operasyon düzenlendi. Polisin operasyonu sonucu enişte S.S. gözaltına alındı. Suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıkan S.S. polisi görünce 20 bin TL'yi evin dışına atarken yakalandı. Şüpheli S.S.'nin çok sayıda 'evden hırsızlık, iş yeri ve kurumdan hırsızlık ve yağma' suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

Mersin'de akılalmaz olay! Hırsız, enişte çıktı... 20 bin TL'yi böyle attı

Mersin'in Tarsus ilçesinde S.G.'nin ev almak için biriktirdiği 20 bin TL'yi yatak odasından çalan eniştesi S.S. gözaltına alındı. Şüphelinin, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu belirtildi.

YATAK ODASINDAN ÇALMIŞ

Tarsus'ta ev almak için biriktirdiği 20 bin TL'nin yatak odasından çalındığını fark eden S.G. polise ihbarda bulundu. Adreste çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.G. ile aynı binada oturan eniştesi S.S.'den şüphelenilmesi üzerine soruşturmayı genişletti. Yapılan aramada, S.S., polisi görünce 20 bin TL'yi evin dışına atarken yakalandı.

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Şüpheli S.S. gözaltına alındı, para S.G.'ye teslim edildi. Şüpheli S.S.'nin çok sayıda 'evden hırsızlık, iş yeri ve kurumdan hırsızlık ve yağma' suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S., adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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Mersin
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