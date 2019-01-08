HABER

Mersin'de anne ve babasını öldüren zanlı: Bana işkence yapıyorlardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 10:46 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde annesi ve babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren 35 yaşındaki Ali Ay'ın sorgusu tamamlandı. Zanlının ifadesinde 'Annem babam bana işkence yapıyorlardı, beni sürekli aşağılıyorlardı. En son tartışmamızda sinirlenerek ikisini de öldürdüm' dediği ortaya çıktı.

Güzeloluk Mahallesi'de oturan ve eşinden 2 yıl önce boşanan işsiz Ali Ay, tartıştığı annesi Menekşe (55) ve inşaat ustası babası Murat Ay'ı (58) av tüfeği ile öldürdü.

Akdeniz Mahallesi’ndeki kendi evine giden Ali Ay, at tüfeğiyle intihar etmek isterken jandarma tarafından yakalandı. Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguya alınan Ay, anne ve babasını neden öldürdüğünü anlattı. Anne ve babasının kendisini sürekli aşağıladığını ileri süren zanlı, "Annem babam bana işkence yapıyorlardı, beni sürekli aşağılıyorlardı. Ben de bundan şikayetçiydim. En son tartışmamızda sinirlenerek ikisini de öldürdüm" dediği öğrenildi. (DHA)

mersin-erdemli-anne-baba-cinayet

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Başkent'te PKK operasyonu!Başkent'te PKK operasyonu!
Bolu Dağı'nda kar ulaşımı etkiliyorBolu Dağı'nda kar ulaşımı etkiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin Erdemli Ali Ay işkence cinayet

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

Arkadaşının karısına 'Gülüm' deyince hayatından oldu!

Arkadaşının karısına 'Gülüm' deyince hayatından oldu!

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yine öğrenci dehşeti! Gitar kutusundan çıkardı, öğretmeni bacaklarından vurdu

Yine öğrenci dehşeti! Gitar kutusundan çıkardı, öğretmeni vurdu

Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu: 2'si çocuk 4 ölü

Korkunç manzara! İçinde çocuklar da vardı

Ankara'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon! Gözaltılar var

Başkent'te PKK operasyonu!

Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem

Hayvanat bahçesindeki canlıların kar mutluluğu

Hayvanat bahçesindeki canlıların kar mutluluğu

'Cumhurbaşkanlığı'na yakınım' diyerek dolandırdı! TÜKOV Başkanı'ndan büyük vurgun

'Cumhurbaşkanlığı'na yakınım' diyerek dolandırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.