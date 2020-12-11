HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin'de bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü kayboldu

Mersin'de bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü kayboldu

11.12.2020 23:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mersin'de bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü kayboldu

Mersin'in Silifke ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarparak refüjde duran TIR'ın sürücüsünün kaybolması üzerine denizde arama çalışması başlatıldı.

Emin Topal (58) idaresindeki TIR, Atayurt Mahallesi Altınorfoz mevkisinde yol kenarındaki bariyere çarparak refüjde durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TIR ve çevresinde sürücüyü bulamayan ekipler, görgü tanıklarının bilgisine başvurdu. Bir görgü tanığının sürücünün sesinin denizden geldiğini söylemesi üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizde arama çalışması başlatıldı.

Bölgede drone destekli arama çalışmaları da sürüyor.

Bu arada, olay yerinde yapılan incelemede sürücünün cep telefonuna ulaşıldığı bildirildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
10 yaşındaki çocuğu taciz eden esnaf tutuklandı10 yaşındaki çocuğu taciz eden esnaf tutuklandı
10 Aralık Perşembe İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!10 Aralık Perşembe İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokak kısıtlaması' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokak kısıtlaması' açıklaması

Ölümden döndü! '5.5 saat ameliyatta...'

Ölümden döndü! '5.5 saat ameliyatta...'

Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı Senato'da kabul edildi

Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı Senato'da kabul edildi

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı

Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Diğer Haberler

Kısıtlamayı ihlal eden kişiden polise: İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz ağabey

Kısıtlamayı ihlal eden kişiden polise: İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz ağabey

10 yaşındaki çocuğu taciz eden esnaf tutuklandı

10 yaşındaki çocuğu taciz eden esnaf tutuklandı

Son dakika: İran Büyükelçisi'ne Erdoğan hakkındaki iddialardan dolayı tepki dile getirildi

Erdoğan hakkındaki asılsız iddialara sert tepki

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüler infial yaratmıştı! Esenler'de marketteki tacize ilişkin bir şüpheli yakalandı

Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Bakan Koca: Aşı geliştirme çalışmalarında 3 aşımız klinik aşamaya gelmiştir

Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.