Mersin’de bulunan Akdeniz Belediyesi’nin DEM Partili Başkanları gözaltına alındı

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Akdeniz Belediyesi eş başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan'ın gözaltına alındığını söyledi.

Eş Başkanların yanı sıra, Belediye Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç da gözaltına alındı.

Bozan, "Mersin'in huzuru yine kayyumla bozulmaya çalışılıyor. Bu irade gaspı girişimini Mersin kabul etmeyecektir. Başta Mersin'in seçilmişleri olmak üzere tüm halkımızı, Akdeniz Belediyesi'nin gasp edilmesine karşı iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz." dedi.

KAYYUM ATANACAK MI?

Konuyla alakalı resmi bir açıklama gelmezken, Bozan'ın yayınladığı videoda polis ekiplerinin belediye binasının önünde olduğu görüldü. İlerleyen saatlerde belediyeye kayyum atanması bekleniyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır