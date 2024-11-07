Mersin'de cenaze defini sırasında bulundu! Bölgeye güvenlik şeridi çekildi

İlçede bir ay önce trafik kazası geçiren Nuri Kavas (26), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kavas'ın cenazesi kılınan namazın ardından Yunusoğlu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ

Bu sırada, cenazenin defnedildiği toprak üzerinde sikke ve seramik parçaları görenler durumu jandarma ve Tarsus Müze Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler ve yetkililer cenazenin defnedildiği alana güvenlik şeridi çekti.

SİKKE VE SERAMİK PARÇALARI EKİPLERE TESLİM EDİLDİ

Nuri Kavas'ın aile yakınlarının gözetiminde yapılan çalışmada 1100 sikke ile seramik parçalar bulundu. Sikkeler ve seramik parçaları incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır