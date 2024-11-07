HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin'de cenaze defini sırasında bulundu! Bölgeye güvenlik şeridi çekildi

Mersin'de cenaze defini sırasında bulundu! Bölgeye güvenlik şeridi çekildi

07.11.2024 19:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir cenazenin defini sırasında 1100 sikke ile seramik parçalar bulundu. Sikke ve seramik parçaları görenler durumu jandarma ve Tarsus Müze Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler ve yetkililer cenazenin defnedildiği alana güvenlik şeridi çekti.

Mersin'de cenaze defini sırasında bulundu! Bölgeye güvenlik şeridi çekildi

İlçede bir ay önce trafik kazası geçiren Nuri Kavas (26), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kavas'ın cenazesi kılınan namazın ardından Yunusoğlu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA-20241107-36133624-36133622-MERSINDE_CENAZENIN_DEFNEDILDIGI_ALANDA_1100_SIKKE_BULUNDU

GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ

Bu sırada, cenazenin defnedildiği toprak üzerinde sikke ve seramik parçaları görenler durumu jandarma ve Tarsus Müze Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler ve yetkililer cenazenin defnedildiği alana güvenlik şeridi çekti.

AA-20241107-36133624-36133621-MERSINDE_CENAZENIN_DEFNEDILDIGI_ALANDA_1100_SIKKE_BULUNDU

SİKKE VE SERAMİK PARÇALARI EKİPLERE TESLİM EDİLDİ

Nuri Kavas'ın aile yakınlarının gözetiminde yapılan çalışmada 1100 sikke ile seramik parçalar bulundu. Sikkeler ve seramik parçaları incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Mersin
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için 'sürpriz olabilir' çıkışı! O rakam Erdoğan'ın masasına geldi

Asgari ücret için 'sürpriz olabilir' çıkışı! O rakam Erdoğan'ın masasına geldi

Hakim Salim Güran'ın yalanını ortaya çıkardı: 'Asıl silmen gerekeni silmemişsin'

Hakim Salim Güran'ın yalanını ortaya çıkardı: 'Asıl silmen gerekeni silmemişsin'

'Beni burada asın' Narin Güran davasında söz anne Yüksel Güran'da: 'Yemin ederim, gözüm kör olsun...'

'Beni burada asın' Narin Güran davasında söz anne Yüksel Güran'da: 'Yemin ederim, gözüm kör olsun...'

Rusya'nın son saldırısı bardağı taşırdı! Zelenski o ihtimale kapıyı kapattı

Rusya'nın son saldırısı bardağı taşırdı! Zelenski o ihtimale kapıyı kapattı

Narin davasında itirafçı Nevzat Bahtiyar'dan art arda yeni ifadeler! Önce cinsel ilişki itirafı şimdi de bu: Oradan çıkaracaktım, vicdanım el vermedi

Narin davasında itirafçı Nevzat Bahtiyar'dan art arda yeni ifadeler! Önce cinsel ilişki itirafı şimdi de bu: Oradan çıkaracaktım, vicdanım el vermedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.