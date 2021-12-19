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Mersin'de çilek kış ortasında hasat edildi, kilosu 22 lira! Talepleri karşılayamıyoruz

19.12.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Silifke ilçesinde hasat edilen 250 kilogram çilek İstanbul, Ankara, İzmir ve doğu illerine gönderildi. Normal şartlarda mevsimindeyken 4 ile 5 liradan satılan çileğin bugünlerde daha tarlada 22 liradan alıcı bulduğu kaydedildi. Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer, Kış ortasında çilek hasat ettiğimizi görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Talepleri karşılamakta güçlük çekiyoruz'' dedi.

Mersin'de çilek kış ortasında hasat edildi, kilosu 22 lira! Talepleri karşılayamıyoruz

Türkiye’nin önemli çilek üretim merkezlerinden olan Mersin’in Silifke ilçesinde açıkta yetiştirilen yaz günlerinin gözde meyvesi örtü altı çileğin hasadına başlandı. Çileğin kilosu 22 liradan tarlada alıcı buluyor.

Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer, özellikle Atayurt başta olmak üzere Arkum, Atakent ile Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün, Çeltikçi mahallelerinde çilek üretiminin yapıldığını söyledi. Türer, “Kış ortasında çilek hasat ettiğimizi görenler şaşkınlığını gizleyemiyorlar. Şu an için sınırlı miktarda hasat edilen ürüne gelen talepleri karşılamakta güçlük çekiyoruz. Ancak bundan sonra yavaş yavaş özellikle Nisan ayında hasat miktarı artacak ve herkes bol bol çilek tüketebilecek” dedi.

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ÇİLEK BOLLUĞU YAŞANACAK

İlçe genelinde nisan ayının son günlerinden itibaren çilek bolluğu yaşanacağını ifade eden Türer, “Bu sezon 20 bin dönüm alandan 100 bin ton çilek hasadının beklendiği ilçede, Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek hasat boyunca çileğin bir bölümünün yurt içinde pazarlanması, bir bölümünün de başta Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilmesi bekleniyor. Çilek, ilçenin önemli bir istihdam kaynağı olarak dikkati çekiyor. Ekim döneminden hasat sonuna kadar yaklaşık 3 bin aileye geçim kapısı olan çilek, çoğunluğu kadınlardan oluşan binlerce kişinin el emeğinin ardından sofralara ulaşıyor” diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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