Mersin'de cinayet sanığının sözleri sinir krizi geçirtti

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dördüncü duruşmaya, tutuklu sanık Davut D., tanıklar, taraf avukatları ve Kübra Aşkın’ın ailesi katıldı. Bu duruşmada iddia makamı olayla ilgili mütalaasını verdi. Mütalaada, sanığın olayı tasarlayarak işlemediği belirtilirken, sanığa müebbet hapis cezası verilmesi istendi.

Mütalaayla ilgili konuşan Kübra Aşkın’ın kardeşi Saliha, sanığın ablasını uzun bir süre izlediğinin ortada olduğunu belirterek, "14 Şubat tarihini seçmesi de manidardır. Şahsın olayı planlı yaptığı ortadır. Ablamı izlemiş, takip etmiş ve öldürmüştür. Şahsa en ağır cezanın verilmesini istiyoruz" dedi.

Anne Sebirhan Aşkın ise sanığın adım adım kızını takip ettiğini kaydederek, "Biz kurtulduk sanıyorduk ama o bizim sırtımızdaymış. Olayı bilerek, isteyerek ve planlı bir şekilde yapmıştır. O yüzden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Katılan vekilleri de şahsın cinayeti planlı ve tasarlayarak yaptığını söyleyerek, cezanın bu yönde verilmesini istedi.