HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mersin'de cinayet sanığının sözleri sinir krizi geçirtti

Mersin'de cinayet sanığının sözleri sinir krizi geçirtti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2020 16:31 | Son Güncelleme

Mersin’de boşandığı eşi öğretmen Kübra Aşkın’ı, seyir halindeki aracına çarparak durduran ve tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Davut D.’nin yargılanmasına devam edildi. İddia makamı, Davut D.’nin ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını isterken, mağdur avukatları verilen mütalaaya tepki gösterdi. Mahkemedeki ifadesinde "kaderin bir oyunu" diye savunma veren sanık, Kübra Aşkın’ın annesi Sebirhan ile kardeşi Saliha’nın sinir krizi geçirmesine neden oldu.

Mersin'de cinayet sanığının sözleri sinir krizi geçirtti

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dördüncü duruşmaya, tutuklu sanık Davut D., tanıklar, taraf avukatları ve Kübra Aşkın’ın ailesi katıldı. Bu duruşmada iddia makamı olayla ilgili mütalaasını verdi. Mütalaada, sanığın olayı tasarlayarak işlemediği belirtilirken, sanığa müebbet hapis cezası verilmesi istendi.

Mütalaayla ilgili konuşan Kübra Aşkın’ın kardeşi Saliha, sanığın ablasını uzun bir süre izlediğinin ortada olduğunu belirterek, "14 Şubat tarihini seçmesi de manidardır. Şahsın olayı planlı yaptığı ortadır. Ablamı izlemiş, takip etmiş ve öldürmüştür. Şahsa en ağır cezanın verilmesini istiyoruz" dedi.

Anne Sebirhan Aşkın ise sanığın adım adım kızını takip ettiğini kaydederek, "Biz kurtulduk sanıyorduk ama o bizim sırtımızdaymış. Olayı bilerek, isteyerek ve planlı bir şekilde yapmıştır. O yüzden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Katılan vekilleri de şahsın cinayeti planlı ve tasarlayarak yaptığını söyleyerek, cezanın bu yönde verilmesini istedi.

"SANIK BU OLAYI KASTEN, PLANLAYARAK VE TASARLAYARAK YAPTI"

Mağdur avukatları ise savcının verdiği mütalaayı kabul etmediklerini vurgulayarak, "Şahsın bu olayı tasarlayarak yaptığı ortadadır. Bütün olaylar bunu göstermektedir. Önce şahıs mağdurun olduğu yere geliyor, ardından dışarıda onu bekliyor, sonra takip ediyor ve yolda kaza yaptırmak suretiyle silahla vurarak öldürüyor. Biz artık kadın cinayetlerinde hep aynı şeyleri duymaktan bıktık. Yok beni aldattı, başkasıyla birlikteydi, böyle olmasını istemiyordum, pişmanım. Biz bunları duymak istemiyoruz. Artık siz boşanmışsınız ve kadın istediği kişiyle de görüşebilir, istediği kişiyle de konuşabilir, arkadaş olabilir. Bu erkeği ilgilendirmez. O yüzden bu olayla ilgili verilen mütalaayı kabul etmiyoruz. Sanığın bu olayı kasten, planlayarak ve tasarlayarak yaptığı bellidir. Bu yönüyle sanığa ceza verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SANIĞIN SÖYLEDİKLERİ, ANNE VE KIZ KARDEŞE SİNİR KRİZİ GEÇİRTTİ

Mahkemede sanığın verdiği savunma ise anne ile kız kardeşe sinir krizi geçirtti. Bugüne kadar ne olduysa onu anlattığını iddia eden Davut D., "Hiçbir zaman bu olayı planlamadım, tasarlamadım. Tek amacım eşimle barışmaktı. Bu olayın asla olmasını istemezdim. Bu kaderin bir oyunu oldu. Ruhsal bir çöküntü içindeydim. Keşke olmasaydı. Yaptığım için pişmanım" dedi.
Bu sözler üzerine anne ve kızı sinir krizi geçirirken, bir süre gözyaşı döktüler. Anne ve kızını, avukatlar ile kadın polisler sakinleştirdi.

Mahkeme heyeti de dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 24 Mart 2020 tarihine erteledi.
Mahkeme çıkışı da tepkilerini dile getiren anne ve kız kardeşi, yanındakiler sakinleştirmeye çalıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Felçi babanın sözleri duygulandırdıFelçi babanın sözleri duygulandırdı
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
Anahtar Kelimeler:
Mersin savunma cinayet mahkeme Kübra Aşkın

En Çok Okunan Haberler

Dünya İHA ve SİHA'ları konuşuyor

Dünya İHA ve SİHA'ları konuşuyor

Ünlü oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı

Rejim komutanı Süheyl El Hasan, SİHA ile vuruldu

Rejim komutanı Süheyl El Hasan, SİHA ile vuruldu

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı Türkiye açıklaması

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı Türkiye açıklaması

Koronavirüsten korunmak için öyle bir şey yaptı ki...

Koronavirüsten korunmak için öyle bir şey yaptı ki...

8 yıl önce 'kayboldu' denilen Asım'ı babası katletmiş!

8 yıl önce 'kayboldu' denilen Asım'ı babası katletmiş!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Metrodaki iğrenç olayda flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Metrodaki iğrenç olayda flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İlk örnek ev teslim edildi! O evler artık böyle olacak

İlk örnek ev teslim edildi! O evler artık böyle olacak

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Diğer Haberler
Yara bandı satan felçli üç çocuk babası, konuşmasıyla duygulandırdı

Felçi babanın sözleri duygulandırdı

Burası İç Anadolu'nun 'Karadeniz'i! Gören hayran kalıyor

Burası İç Anadolu'nun 'Karadeniz'i!

Türk Kapanı Endonezya'da tanıtıldı!

Görücüye çıktı! İşte Türk kapanı

Koronavirüs gafı sosyal medyada gündem olmuştu! Habertürk spikeri Kübra Par'dan açıklama

O sözlerini böyle savundu

Anne ve oğlu römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Yürekler ağza geldi! Anne-oğlun kurtuluşu kamerada

Çıldır Gölü'ne gelen bunu yapmadan dönmüyor

Çıldır Gölü'ne gelen bunu yapmadan dönmüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.