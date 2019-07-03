Mersin'de çocuğunun gözü önünde eski eşini darp edip, bıçaklayan koca tutuklandı

Dün Kızıltepe’nin Kilise Caddesi'nde saat 14.00 sularında çocuğu ile yürüyen eski eşini takip eden Ali A., çocuğu ve onlarca kişinin gözü önünde eşi H.D.'yi darp ederek 3 yerinden bıçaklamıştı.

Araya girenlerin yardımı ile Ali A.’nın elinden kurtarılan kadın, ağır yaralı olarak Kızıltepe Devlet Hastanesinde kaldırılmıştı.

TUTUKLANDI

Tedavisi devam eden H.D’nin hayatı tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, olay yerinden kaçan Ali A. dün polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinden sonra bugün Kızıltepe Adliyesine çıkarılan Ali A., “öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

