Mersin'de cuma namazı esnasında gölgelik devrildi! Yaralılar var

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Eski Hal Camisi'nde meydana geldi. Cuma namazını dışarıda kılanlar için kurulan gölgeliklerden biri, aşırı rüzgara dayanamayarak devrildi. O sırada namaz kılan vatandaşlardan 3'ü çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yere düşen gölgelik ise çok sayıda vatandaş tarafından kaldırılabildi.

Görgü tanığı Muhammet Çınar, "Namaz kılınırken camide gölgelik devrildi. 2 hafif yaralıyı gördüm diğerini hastaneye götürmüşlerdi. Tam namaz kılındığı esnada devrildi. Ben de o sırada namaz kılıyordum. Olayın ardından ambulanslar buraya gelerek, yaralıları hastaneye götürdü" dedi.

1'i ağır 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

