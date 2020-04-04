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  4. Mersin’de damat dehşeti! Başına bıçak saplayıp öldürdü, ardından sosyal medyada paylaştı

Mersin’de damat dehşeti! Başına bıçak saplayıp öldürdü, ardından sosyal medyada paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2020 23:05 | Son Güncelleme

Mersin’de bir şahıs, tartıştığı kayınpederini kafasına bıçak saplayarak öldürdü. Zanlı, cinayetin ardından, ’Ölümü çoktan hak ettin’ şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Mersin’de damat dehşeti! Başına bıçak saplayıp öldürdü, ardından sosyal medyada paylaştı

Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. adlı şahıs, merkez Mezitli ilçesindeki sanayi sitesinde kendisi gibi oto tamircisi olan kayınpederi Halil Aydın’ın yanına gitti.

İki yıl önce çıkan kavgada kendisini yaralayarak kalıcı hasar bırakan ve bu yüzden 2 yıldır husumetli olduğu kayınpederi ile yeniden tartışan Mustafa D., öfkesine hakim olamayarak eline geçirdiği bıçağı kayınpederi Halil Aydın’ın kafasına sapladı.

Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı, bir gün önce doğum yapan eşini ve çocuğunu görmek için gittiği özel bir hastanede yakalandı.

Halil Aydın’ın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Zanlının, cinayetin ardından, ’Ölümü çoktan hak ettin’ şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu ortaya çıtı.

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Mersin’de damat dehşeti

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Anahtar Kelimeler:
Mersin cinayet

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