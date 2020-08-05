HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin’de dehşet! Babasına kurşun yağdırdı

Mersin’de dehşet! Babasına kurşun yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 01:54 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde aile içi kavgada bir kişi babasını öldürdü. Olay ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi 1927 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir gün önce Huto ailesinde tartışma çıktı. Tartışma kavga dönüşmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aileyi sakinleştirdi.

Mersin’de dehşet! Babasına kurşun yağdırdı

Bugün saat 23.45 sıralarında baba Beşar Huto (67), kardeşinin evinin önünde geçerken iddiaya göre oğlu C.H. ile tartıştılar. Oğlu C.H.(41), babası Beşar Huto’ya 6 el tabancayla ateş etti.

6 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Kafasına aldığı darbeyle yere yıkılan baba Beşar Huto kanlar içerisinde kaldı. Olaydan sonra oğlu C.H. kayıplara karıştı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yerde yatan Beşar Huto’ya yaptıkları kontrolde öldüğünü tespit etti. Cinayetin mahallinde 6 adet tabanca kovanı bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalara başladı. Polis çevrede yaptığı araştırmada babasını öldürdüğü iddia edilen C.H. olayda kullandığı tabanca ile 2 adet av tüfeğiyle birlikte geçirdi. Beşar Huto’nun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Ankara'da vaka sayısı patladı mı? İddialar sonrası flaş açıklamaAnkara'da vaka sayısı patladı mı? İddialar sonrası flaş açıklama
Dünya Emoji Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?Dünya Emoji Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Almanya, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı

Almanya, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı

Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!

İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!

Dünyaca ünlü model saldırıya uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişme

Dünyaca ünlü model saldırıya uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişme

İşte 25 milyon TL kazandıracak sayılar!

İşte 25 milyon TL kazandıracak sayılar!

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Diğer Haberler
Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden 'koronavirüs vakalarına' ilişkin açıklama

Ankara'da vaka sayısı patladı mı? İddialar sonrası flaş açıklama

Ankara’da düğüne giden kişileri taşıyan minibüs devrildi: 3’ü ağır 12 yaralı

Düğün yolcuğu feci şekilde son buldu! Çok sayıda yaralı var

Malatya’da artçı sarsıntılar sürüyor, halk tedirgin

Malatya’da artçı sarsıntılar sürüyor, halk tedirgin

Manisa'da balık tutmak için gölete giren şahıs boğuldu

Balık tutmak isterken gölette boğuldu

MSB'dan İzmir Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nda çıkan yangınla ilgili açıklama

MSB'dan kışlada çıkan yangınla ilgili açıklama

İstanbul Eyüpsultan’da silahlı saldırı! Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu

Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.